MTTQ Việt Nam và SABECO công bố giải thưởng 'Vinh danh Người truyền lửa' 2026

(VTC News) -

Ngày 16/10 tại Hà Nội, Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO), dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phối hợp với Báo Đại Đoàn Kết công bố giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” năm 2026.

Tiếp nối mùa giải đầu tiên năm 2025, chương trình năm nay mở rộng phạm vi tôn vinh, tăng cường sự tham gia của thế hệ trẻ và hoàn thiện cơ chế đánh giá nhằm khuyến khích cộng đồng tham gia, nâng cao tính khách quan, minh bạch.

Các đại diện VFF, SABECO và Báo Đại Đoàn Kết.

Tôn vinh những đóng góp thiết thực từ cộng đồng

Giải thưởng hướng tới các cá nhân tạo ra thay đổi tích cực bằng những hành động, sáng kiến thiết thực trong đời sống. Bên cạnh các gương mặt có nhiều năm cống hiến, chương trình năm 2026 dành thêm sự quan tâm cho người trẻ và những cách làm mới trong công nghệ, nông nghiệp, thiết kế, vật liệu, nghề thủ công truyền thống và các lĩnh vực khác.

Theo định hướng của chương trình, đóng góp ý nghĩa có thể xuất phát từ mọi thế hệ, ngành nghề và địa phương. Giải thưởng cũng hướng tới những cá nhân có tác động tích cực nhưng chưa được đông đảo công chúng biết đến, qua đó lan tỏa câu chuyện của họ và khuyến khích thêm các sáng kiến vì cộng đồng.

Khoảnh khắc Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” 2026 chính thức được khởi động.

Ông Lester Tan, Tổng Giám đốc SABECO, cho rằng tinh thần không ngừng vươn lên, sự bền bỉ, sáng tạo và sẵn sàng thích ứng của người Việt đang được thể hiện ngày càng đa dạng, đặc biệt qua những ý tưởng mới của thế hệ trẻ.

“Giải thưởng cũng khẳng định rằng những đóng góp cho sự phát triển của đất nước có thể bắt nguồn từ bất kỳ địa phương, lĩnh vực hay thế hệ nào”, ông chia sẻ. Đại diện SABECO khẳng định doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nam theo tinh thần “Vietnam Together, Thrive as One - Việt Nam, Kề Vai Đi Lên”.

34 tỉnh, thành phố tham gia đề cử

Trong khuôn khổ chương trình, các cơ quan Mặt trận tại 34 tỉnh, thành phố sẽ giới thiệu những cá nhân có đóng góp thiết thực ở địa phương. Hoạt động đề cử diễn ra từ tháng 10 đến tháng 12/2026, tập trung vào sáu lĩnh vực: lối sống cân bằng và sức khỏe cộng đồng; giáo dục - đào tạo nghề; phát triển cộng đồng; khoa học - công nghệ vì cộng đồng; phát triển bền vững môi trường; văn hóa - nghệ thuật vì cộng đồng.

Từ danh sách đề cử, 150 cá nhân sẽ được lựa chọn vào vòng bình chọn công khai. Bên cạnh bình chọn trên trang thông tin chính thức của giải thưởng, chương trình năm nay bổ sung kênh SMS để người dân thuận tiện tham gia. Sau vòng bình chọn, 15 gương mặt nổi bật sẽ được lựa chọn theo cơ chế kết hợp 70% đánh giá của Hội đồng Thẩm định và 30% kết quả bình chọn từ công chúng.

Ông Cao Xuân Thạo - Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam.

Ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhấn mạnh chương trình mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. “Việc phát hiện, biểu dương kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt từ cơ sở không chỉ nhân lên những hành động cao đẹp mà còn bồi đắp niềm tin, khơi dậy tinh thần tự lực, khát vọng cống hiến của mỗi người dân Việt Nam”, ông nói.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Mặt trận các tỉnh, thành phố và tổ chức thành viên phối hợp với Báo Đại Đoàn Kết để phát hiện, giới thiệu các cá nhân tiêu biểu, xứng đáng.

Ông Trương Thành Trung, Tổng biên tập Báo Đại Đoàn Kết, cho biết việc mở rộng chương trình trên phạm vi 34 tỉnh, thành phố sẽ giúp đưa những câu chuyện truyền cảm hứng từ cơ sở đến với công chúng. Ông khẳng định báo cùng hệ thống Mặt trận các cấp sẽ chú trọng tính khách quan, công tâm trong quá trình tiếp nhận hồ sơ và bình xét.

Giải thưởng ra đời năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 150 năm di sản ngành bia của SABECO. Việc tiếp tục triển khai năm 2026 được doanh nghiệp xác định là hoạt động dài hạn nhằm ghi nhận những cá nhân đóng góp cho sự phát triển cộng đồng và đất nước.