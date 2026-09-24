PVFCCo-Phú Mỹ: Đo lường dấu chân carbon, gia tăng giá trị xanh cho sản phẩm

(VTC News) -

Kết quả đánh dấu thêm một bước tiến trong quá trình quản trị phát thải, xanh hóa sản xuất và nâng cao khả năng đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về môi trường của khách hàng, đối tác và thị trường.

Thêm một bước tiến trong quản trị phát thải

Theo Ý kiến xác minh (Verification Opinion Statement) số GPCF 846660 do BSI cấp ngày 21/9/2026, Báo cáo Dấu chân carbon sản phẩm của Nhà máy Đạm Phú Mỹ cho kỳ báo cáo từ ngày 1/1 đến 31/12/2025 đã được thẩm định độc lập với mức đảm bảo hợp lý (Reasonable Assurance) và mức trọng yếu 5%.

Kết quả này tiếp nối việc PVFCCo-Phú Mỹ được BSI xác minh Báo cáo kiểm kê khí nhà kính năm 2025 phù hợp tiêu chuẩn ISO 14064-1:2018. Nếu kiểm kê khí nhà kính giúp doanh nghiệp có được bức tranh tổng thể về phát thải ở cấp độ tổ chức, thì việc xác định dấu chân carbon đi sâu hơn, lượng hóa lượng phát thải gắn với từng sản phẩm cụ thể.

BSI xác minh Báo cáo Dấu chân carbon sản phẩm của Nhà máy Đạm Phú Mỹ đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14067 2018.

Đây là bước tiến quan trọng trong quá trình quản trị carbon của PVFCCo-Phú Mỹ. Dữ liệu phát thải được xác định đến cấp độ sản phẩm giúp Tổng công ty có thêm cơ sở nhận diện các nguồn phát thải, tìm kiếm cơ hội tối ưu nguyên liệu, năng lượng và công nghệ; đồng thời phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng, đối tác về thông tin phát thải và khả năng truy vết carbon của sản phẩm.

Trong bối cảnh các yêu cầu về môi trường và minh bạch phát thải ngày càng được quan tâm trong thương mại quốc tế, việc chủ động xây dựng dữ liệu dấu chân carbon theo tiêu chuẩn quốc tế cũng giúp PVFCCo-Phú Mỹ từng bước chuẩn bị nền tảng để thích ứng với các tiêu chuẩn và yêu cầu mới của thị trường.

Đo lường dấu chân carbon để giảm phát thải

Hiểu một cách đơn giản, dấu chân carbon sản phẩm là tổng lượng khí nhà kính phát sinh gắn với một đơn vị sản phẩm trong các giai đoạn xác định của vòng đời, được quy đổi về lượng CO₂ tương đương (CO₂e). Chỉ số này giúp doanh nghiệp biết lượng phát thải gắn với một đơn vị sản phẩm, qua đó xác định những khâu cần ưu tiên để giảm phát thải.

ISO 14067:2018 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các nguyên tắc, yêu cầu và hướng dẫn để định lượng, báo cáo dấu chân carbon của sản phẩm.

Các sản phẩm Phú Mỹ từng bước được lượng hóa dấu chân carbon, tạo nền tảng nâng cao tính minh bạch về phát thải và gia tăng giá trị xanh cho sản phẩm.

Đối với các sản phẩm của Nhà máy Đạm Phú Mỹ, phạm vi đánh giá được thực hiện theo nguyên tắc “Cradle to Gate” - từ khai thác nguyên liệu đến cổng nhà máy, bao gồm ba giai đoạn chính: nguyên vật liệu, vận chuyển và sản xuất. Phạm vi này chưa bao gồm quá trình phân phối, sử dụng và xử lý sản phẩm sau sử dụng.

Để xây dựng Báo cáo Dấu chân carbon sản phẩm năm 2025, Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã xác định phạm vi tính toán cho từng dòng sản phẩm với đơn vị tính là một tấn sản phẩm không bao bì; thu thập dữ liệu phát thải ở các giai đoạn nguyên vật liệu, vận chuyển và sản xuất theo các phương pháp luận, cơ sở dữ liệu được công nhận quốc tế.

Báo cáo sau đó được các chuyên gia BSI thẩm định độc lập theo ISO 14067:2018 và các tiêu chuẩn liên quan.

Muốn giảm phát thải, trước hết phải đo được phát thải. Khi biết lượng phát thải gắn với từng sản phẩm và phát sinh chủ yếu ở đâu, PVFCCo-Phú Mỹ có thêm cơ sở để tối ưu sử dụng nguyên liệu, năng lượng, công nghệ và hiệu quả vận hành.

Gia tăng giá trị xanh cho sản phẩm Phú Mỹ

Bên cạnh giá trị đối với hoạt động sản xuất, dữ liệu dấu chân carbon ngày càng có ý nghĩa đối với khách hàng và thị trường. Khả năng cung cấp dữ liệu được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế và xác minh độc lập góp phần nâng cao tính minh bạch, đồng thời tạo nền tảng để PVFCCo-Phú Mỹ đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đối tác về thông tin và truy vết carbon của sản phẩm.

Nhà máy Đạm Phú Mỹ đẩy mạnh quản trị phát thải, tối ưu hóa sản xuất, từng bước gia tăng giá trị xanh cho các sản phẩm Phú Mỹ.

Kết quả CFP theo từng dòng sản phẩm cũng giúp Tổng công ty nhận diện rõ hơn các nguồn phát thải trong chuỗi giá trị để xây dựng các giải pháp cải tiến phù hợp.

Đây là cơ sở để PVFCCo-Phú Mỹ từng bước gia tăng giá trị xanh cho sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh các tiêu chuẩn môi trường ngày càng trở thành một phần quan trọng của hoạt động sản xuất, kinh doanh và thương mại quốc tế.

Trước đó, Nhà máy Đạm Phú Mỹ đã triển khai kiểm kê khí nhà kính từ năm 2022. Việc tiếp tục xác định và được BSI xác minh dấu chân carbon sản phẩm theo ISO 14067:2018 cho thấy quá trình quản trị carbon tại PVFCCo-Phú Mỹ đang từng bước được mở rộng từ cấp độ doanh nghiệp đến cấp độ sản phẩm.

Từ kiểm kê khí nhà kính đến xác định dấu chân carbon sản phẩm, PVFCCo-Phú Mỹ đang từng bước đưa mục tiêu sản xuất xanh và giảm phát thải thành những chỉ số có thể đo lường, theo dõi và kiểm chứng. Đây là nền tảng để Tổng công ty tiếp tục tối ưu hóa sản xuất, gia tăng giá trị xanh cho các sản phẩm Phú Mỹ và theo đuổi mục tiêu phát triển hiệu quả gắn với trách nhiệm môi trường trong dài hạn.