PVFCCo-Phú Mỹ: Khi truyền thống hội tụ thành chuẩn mực phát triển bền vững

(VTC News) -

Sau 22 năm kể từ khi chính thức tiếp nhận và vận hành Nhà máy đạm Phú Mỹ (21/9/2004 - 21/9/2026), hành trình của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo-Phú Mỹ) không chỉ được ghi dấu bằng những sản phẩm phân bón, hóa chất hay kết quả sản xuất kinh doanh. Từ phân bón đến hóa chất, từ Nhà máy đến đồng ruộng, từ người lao động đến cộng đồng, từ phương thức quản trị đến chiến lược dài hạn, các giá trị truyền thống liên tục được bồi đắp qua hơn hai thập kỷ và hội tụ thành chuẩn mực phát triển bền vững.

Ngày 21/9/2004, Nhà máy đạm Phú Mỹ được Liên danh Nhà thầu Technip - Samsung bàn giao cho chủ đầu tư, mở đầu cho giai đoạn Việt Nam chủ động nguồn cung phân đạm ure phục vụ cho sản xuất nông nghiệp của nước nhà thông qua việc chính thức vận hành Nhà máy sản xuất ure có công suất lớn nhất nước khi đó (740.000 tấn/năm, khoảng 40% nhu cầu). Ngày 21/9 sau đó cũng trở thành Ngày truyền thống hàng năm của PVFCCo-Phú Mỹ.

Từ phân bón đến hóa chất, các sản phẩm mới Phú Mỹ Xanh là một trong những bước đi cụ thể trong hành trình mở rộng chuỗi giá trị và hướng tới phát triển bền vững của PVFCCo-Phú Mỹ.

Tháng 9/2026, đúng dịp kỷ niệm Ngày truyền thống, PVFCCo-Phú Mỹ lần đầu được Forbes Việt Nam vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp Dẫn đầu ESG Việt Nam 2026, đồng thời là doanh nghiệp duy nhất của ngành phân bón và hóa chất Việt Nam có tên trong danh sách năm nay.

22 năm trước, một trong những nhiệm vụ lớn của PVFCCo-Phú Mỹ, tiền thân là Công ty Phân Đạm và Hóa chất Dầu khí, là vận hành an toàn, hiệu quả Nhà máy đạm Phú Mỹ, đưa nguồn phân bón chất lượng đến với nông dân cả nước, góp phần nâng cao năng lực sản xuất phân bón trong nước.

22 năm sau, yêu cầu phát triển đã sâu rộng hơn: sản xuất hiệu quả gắn với sử dụng tài nguyên tiết kiệm; tăng trưởng đi cùng trách nhiệm với người lao động, cộng đồng và môi trường; quản trị ngày càng minh bạch, hiện đại và thích ứng với những chuẩn mực mới.

PVFCCo-Phú Mỹ được Forbes Việt Nam vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp Dẫn đầu ESG Việt Nam 2026.

Từ tối ưu năng lượng đến xanh hóa chuỗi giá trị

Đối với doanh nghiệp sản xuất phân bón hóa chất, chữ E - Environment (Môi trường) trước hết bắt đầu từ dây chuyền sản xuất. Sản xuất dòng sản phẩm này sử dụng nhiều năng lượng và tài nguyên, vì vậy bài toán môi trường không chỉ nằm ở xử lý chất thải mà bắt đầu từ cách sử dụng hiệu quả hơn từng đơn vị năng lượng và nguồn lực trong Nhà máy.

Tại Nhà máy đạm Phú Mỹ, tối ưu hệ thống nước làm mát giúp tiết kiệm khoảng 7 triệu kWh điện mỗi năm; hệ thống điều khiển tiên tiến APC tại Xưởng Ammonia góp phần giảm tiêu thụ năng lượng; chủ động dừng các máy nén khi không cần thiết có thể tiết giảm thêm khoảng 3,2 triệu kWh điện mỗi năm. Cùng với đó là các giải pháp tận dụng nhiệt thừa, lắp biến tần, cải tiến thiết bị và giảm tổn hao trên hệ thống điện, nhiệt.

“Sẻ chia” được nhiều thế hệ người Phú Mỹ vun đắp, trở thành một giá trị văn hóa được tiếp nối qua những hoạt động hướng về cộng đồng.

Nếu nhìn riêng lẻ, đó chỉ là những con số kỹ thuật. Nhưng tích lũy qua hàng nghìn giờ vận hành, phía sau mỗi kWh điện tiết kiệm được là nguồn lực được sử dụng hiệu quả hơn, chi phí được tiết giảm và phát thải được hạn chế.

Từ tiết kiệm năng lượng, câu chuyện môi trường đang chuyển sang quản trị carbon. Từ năm 2022, Nhà máy đạm Phú Mỹ đã triển khai kiểm kê khí nhà kính. Ngày 22/7/2026, PVFCCo-Phú Mỹ được cấp chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 14064-1:2018 cho Báo cáo kiểm kê khí nhà kính năm 2025 trong phạm vi hoạt động sản xuất của Nhà máy đạm Phú Mỹ. Mục tiêu đến năm 2030 là giảm 3% tổng lượng phát thải khí nhà kính so với năm cơ sở 2022, tương đương khoảng 17.514 tấn CO₂.

Hệ thống thu hồi CO₂ từ khí thải cũng được đưa vào vận hành để phục vụ sản xuất và tạo sản phẩm CO₂ thương mại, cho thấy bước chuyển từ kiểm soát phát thải sang thu hồi, tận dụng nguồn lực phát sinh trong sản xuất.

Trách nhiệm môi trường cũng được nối dài ra ngoài cổng Nhà máy. Cùng với hướng dẫn nông dân sử dụng phân bón hợp lý, PVFCCo-Phú Mỹ còn gia tăng sản lượng các sản phẩm phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học, gel giữ nước và những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên. Định hướng xanh còn được mở rộng sang lĩnh vực hóa chất với DEF Phú Mỹ Xanh - dung dịch xử lý khí thải dành cho động cơ diesel được đưa ra thị trường từ năm 2025.

Như vậy, chữ E ở Phú Mỹ đang được nối từ nhà máy ra đồng ruộng, từ thiết bị trên dây chuyền đến sản phẩm đưa ra thị trường.

An toàn, chất lượng và hiệu quả trong sản xuất, vận hành là những nền tảng được Phú Mỹ kiên trì gìn giữ và bồi đắp trong suốt hành trình 22 năm phát triển.

Vun đắp giá trị sẻ chia

Nếu chữ E được thể hiện qua năng lượng, tài nguyên và phát thải, thì chữ S - Social (Xã hội) gắn với một giá trị đã hiện diện từ những ngày đầu của Phú Mỹ: sự sẻ chia.

Với đặc thù gắn chặt với nông nghiệp, nông thôn và người nông dân, trách nhiệm xã hội từ lâu đã trở thành một nét văn hóa của PVFCCo-Phú Mỹ. Đến nay, tổng giá trị các chương trình trách nhiệm xã hội Tổng công ty đã thực hiện đạt hơn 1.400 tỷ đồng. Phía sau con số ấy là hàng chục ngàn căn nhà Đại đoàn kết, hàng trăm công trình trường học, phòng học STEM, cơ sở y tế, cầu nông thôn, cứu trợ thiên tai và nhiều hỗ trợ dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Có những chương trình mang đậm dấu ấn người lao động Phú Mỹ như “Ngàn tấm bánh, vạn nghĩa tình”, khi những chiếc bánh chưng được chính cán bộ, công nhân viên, người lao động cùng tự tay thực hiện; hàng trăm ngàn phần “Vui Tết cùng Phú Mỹ” để gửi tới những gia đình khó khăn mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Qua thời gian, “sẻ chia” không chỉ là hoạt động trách nhiệm xã hội mà trở thành giá trị được nhiều thế hệ người Phú Mỹ gìn giữ.

Chữ S cũng hiện diện trong cách doanh nghiệp chăm lo cho người lao động thông qua đối thoại, chính sách tiền lương, bảo hiểm, phúc lợi, hỗ trợ những trường hợp khó khăn và xây dựng môi trường làm việc ổn định, gắn kết.

Với nông dân và khách hàng, sự đồng hành không dừng ở cung cấp sản phẩm mà còn thông qua hướng dẫn sử dụng phân bón hợp lý và các chương trình gắn với nông nghiệp, nông thôn. Tại những địa phương nơi doanh nghiệp hiện diện, PVFCCo-Phú Mỹ cũng dành nguồn lực cho các chương trình an sinh phù hợp nhu cầu thực tế.

Bởi vậy, chữ S ở Phú Mỹ không chỉ được tính bằng nguồn lực dành cho an sinh xã hội mà còn nằm trong cách doanh nghiệp ứng xử với người lao động, nông dân, khách hàng và cộng đồng.

Nhà máy Đạm Phú Mỹ - nơi khởi đầu hành trình 22 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của PVFCCo-Phú Mỹ.

Quản trị để những cam kết đi đường dài

Nếu E và S thể hiện cách doanh nghiệp lựa chọn phát triển thì G - Governance (Quản trị) là nền tảng để những lựa chọn ấy được duy trì trong dài hạn.

Ở PVFCCo-Phú Mỹ, quản trị đang được mở rộng từ yêu cầu tuân thủ sang minh bạch thông tin, quản trị rủi ro, chuyển đổi số, đạo đức kinh doanh và tích hợp các mục tiêu phát triển bền vững vào hoạt động doanh nghiệp.

PVFCCo-Phú Mỹ đã công bố Báo cáo Phát triển bền vững độc lập năm 2025, đồng thời xác lập định hướng phát triển bền vững giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các mục tiêu về môi trường, xã hội và quản trị qua đó từng bước được đưa vào chiến lược sản xuất kinh doanh, đầu tư và vận hành.

Là doanh nghiệp niêm yết, PVFCCo-Phú Mỹ duy trì công bố thông tin theo quy định, đồng thời tăng cường thông tin về phát triển bền vững. Song hành với đó, ERP, hệ thống dữ liệu tập trung, số hóa quy trình và từng bước ứng dụng AI đang góp phần nâng cao khả năng phân tích, kiểm soát và hỗ trợ ra quyết định.

Một mục tiêu giảm phát thải chỉ thực chất khi có dữ liệu để đo; trách nhiệm xã hội chỉ bền vững khi đi cùng nguồn lực và cơ chế thực hiện; một chiến lược dài hạn chỉ có thể đi đến cùng khi doanh nghiệp đủ năng lực quản trị rủi ro và thích ứng với thay đổi. Đó là vai trò của chữ G trong việc đưa những cam kết ESG đi đường dài.

Bên cạnh urê, danh mục sản phẩm của PVFCCo - Phú Mỹ hiện mở rộng sang NPK, DAP, nông nghiệp đô thị, phân bón hữu cơ - vi sinh.

22 năm - tiếp nối để phát triển bền vững

Nhìn lại hành trình 22 năm, ESG với PVFCCo-Phú Mỹ không phải là câu chuyện chạy theo một xu hướng hay bộ tiêu chuẩn mới. Nhiều giá trị đã được hình thành trong quá trình sản xuất kinh doanh, chăm lo người lao động, đồng hành cùng nông dân, sẻ chia với cộng đồng và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Điều đang thay đổi là những thực hành ấy ngày càng được hệ thống hóa, đo lường và đặt trong một chiến lược phát triển bền vững rõ ràng hơn.

Việc trở thành doanh nghiệp duy nhất của ngành phân bón và hóa chất Việt Nam có mặt trong Top 50 Doanh nghiệp Dẫn đầu ESG Việt Nam 2026 vì thế là sự ghi nhận ý nghĩa đối với những giá trị mà nhiều thế hệ cán bộ, người lao động PVFCCo-Phú Mỹ đã bền bỉ vun đắp.

Phú Mỹ đồng hành cùng nông dân từ sản phẩm đến các hoạt động tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp dinh dưỡng cây trồng, góp phần hướng tới sản xuất nông nghiệp hiệu quả, bền vững.

22 năm trước, hành trình bắt đầu từ cơ sở sản xuất và hôm nay, những giá trị được gây dựng từ nơi ấy đã lan tỏa tới nhà đầu tư, khách hàng, cộng đồng và cách doanh nghiệp được quản trị. Ngày truyền thống 21/9 vì thế không chỉ là dịp nhìn lại một chặng đường, mà còn là điểm tựa để PVFCCo-Phú Mỹ gìn giữ những giá trị đã làm nên Phú Mỹ và hướng tới những chuẩn mực cao hơn của phát triển bền vững.