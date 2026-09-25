PNJ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, lần đầu dự kiến lỗ kỷ lục 6.270 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 21/10, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 sau thời gian sóng gió liên quan đến việc khách hàng ồ ạt bán lại kim cương và các sản phẩm vàng bạc, nữ trang.

Trong tờ trình trình Đại hội, một nội dung đáng chú ý là điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2026.

Theo phương án tính toán chưa bao gồm các khoản dự phòng tổn thất, công ty đề xuất giảm mạnh mục tiêu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2026, từ mức 48.660 tỷ đồng xuống còn 39.057 tỷ đồng, tương đương giảm khoảng 20% so với kế hoạch đưa ra đầu năm.

Đi cùng với giảm doanh thu, lợi nhuận sau thuế được điều chỉnh giảm kỷ lục khoảng 77% kế hoạch ban đầu từ 3.408 tỷ đồng xuống chỉ còn 800 tỷ đồng.

Lần đầu tiên, PNJ trình kế hoạch kinh doanh với con số dự kiến lỗ kỷ lục 6.270 tỷ đồng.

Đây là phương án được tính toán chưa bao gồm các khoản dự phòng tổn thất.

Đối với phương án trích lập dự phòng tổn thất, PNJ dự kiến trích lập dự phòng tương ứng, với giả định khách hàng bán lại hoặc đổi đối với 80% lượng hàng hoá công ty đã bán - tương đương với giá trị trích lập dự phòng là 7.071 tỷ đồng.

Nếu tính cả khoản dự phòng này, PNJ điều chỉnh mục tiêu doanh thu năm 2026 giảm còn 39.057 tỷ đồng, giảm 9.600 tỷ so với kế hoạch ban đầu, và tăng khoảng 10% so với kết quả thực hiện năm 2025. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp dự kiến lỗ 2.340 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế lỗ 6.059 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế âm kỷ lục 6.270 tỷ đồng.

Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận được điều chỉnh giảm mạnh.

HĐQT PNJ cho biết sự cố liên quan đến vụ kim cương là phát sinh ngoài dự kiến, nhưng tác động trực tiếp đến tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh đã trình, cũng như phát sinh áp lực tài chính, liên quan tới hoạt động mua lại hàng hóa đã bán của công ty thời gian qua.

Do đó, để bảo đảm kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 phù hợp với diễn biến thực tế và các cơ sở dự báo được cập nhật, HĐQT điều chỉnh nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2026.

Ngoài việc điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh, công ty cũng đề xuất giảm tỷ lệ chi trả cổ tức tiền mặt năm 2026, từ mức 20% xuống 0%. Tỷ lệ cổ tức tiền mặt năm 2025 cũng giảm xuống 10%, từ mức 20% đã thông qua trước đó.

Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2026 sau điều chỉnh của PNJ.

Công ty cho biết đã thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025, với tỷ lệ 10%/mệnh giá theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 12/1/2026. Tức đã hoàn thành việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025 tương ứng với mức cổ tức điều chỉnh nêu trên.

Quý 2, PNJ lần đầu tiên lỗ sau thuế 283 tỷ đồng. Đây là quý lỗ lớn nhất sau 18 năm, kể từ khi PNJ bắt đầu công bố báo cáo tài chính - quý 3/2008.

Từ đầu tháng 7 đến ngày 29/7, PNJ ước tính giá trị hàng mua lại vượt 7.000 tỷ đồng, khiến doanh nghiệp phải trích lập dự phòng gần 865,5 tỷ đồng.

Khoản dự phòng quy mô lớn cùng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gấp 5,2 lần, lên gần 1.063 tỷ đồng, là nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận âm quý 2.

PNJ đã trả qua tháng 7 sóng gió sau sự cố kim cương.

Ban lãnh đạo PNJ khẳng định doanh nghiệp vẫn đủ nguồn lực tài chính để xử lý các biến động hiện nay và tiếp tục thực hiện đầy đủ cam kết với khách hàng.

Tromng báo cáo tài chính nửa đầu năm, Ban lãnh đạo doanh nghiệp nhìn nhận vụ việc liên quan đến kim cương có thể tiếp tục ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh trong quý III và 6 tháng cuối năm 2026. Tuy nhiên, mức độ tác động sẽ được doanh nghiệp tiếp tục theo dõi, đánh giá và ghi nhận trên cơ sở diễn biến thực tế.

Nhận định triển vọng các mảng kinh doanh cốt lõi vẫn tích cực, doanh nghiệp tiếp tục tập trung phát triển các động lực tăng trưởng bền vững thông qua việc mở rộng tệp khách hàng, gia tăng mức chi tiêu của khách hiện hữu và nâng cao hiệu quả khai thác đa kênh...

Mới đây, HĐQT PNJ cũng đã ban hành Nghị quyết thông qua chủ trương điều chỉnh giảm thời gian thanh toán so với quy định hiện hành khi mua lại sản phẩm vàng, trang sức, kim cương... từ khách hàng bán.

Việc điều chỉnh được áp dụng khác nhau theo từng dòng sản phẩm, trên cơ sở bảo đảm cân đối với tình hình tài chính thực tế.