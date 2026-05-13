Phường đầu tiên ở TP.HCM triển khai app đăng ký sử dụng vỉa hè, lòng đường

Ngày 13/5, đại diện UBND phường An Đông (TP.HCM) cho biết địa phương sắp đưa vào vận hành phần mềm cấp phép và thu phí sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường.

Đây là đơn vị hành chính đầu tiên tại TP.HCM triển khai mô hình số hóa này sau giai đoạn sáp nhập, góp phần tối ưu quy trình quản lý trật tự đô thị và giảm tối đa thời gian đi lại, làm thủ tục của người dân.

Năm 2024, TP.HCM từng áp dụng quy định cho phép thu phí sử dụng tạm một phần vỉa hè và lòng đường một số phường trung tâm. (Ảnh: Tuấn Kiệt)

Ứng dụng dự kiến triển khai từ ngày 15/5 cho phép người dân thực hiện toàn bộ thủ tục ngay tại nhà. Khi có nhu cầu, người dân chỉ cần quét mã QR hoặc truy cập đường link của hệ thống để khai báo thông tin và mục đích sử dụng. Hệ thống sẽ xác thực tài khoản thông qua VNeID hoặc căn cước công dân (CCCD) gắn chip nhằm bảo đảm tính bảo mật. Sau khi nhận email xác nhận, người dân chỉ cần tải các giấy tờ cần thiết lên hệ thống. Kết quả phê duyệt cùng mã QR thanh toán không tiền mặt sẽ được gửi trực tiếp qua email.

Điểm nổi bật của phần mềm là khả năng tự động phân loại hồ sơ theo đúng thẩm quyền xử lý. Với các trường hợp thuộc cấp phường, hệ thống sẽ tiếp nhận, xử lý và thu phí trực tuyến. Nếu hồ sơ thuộc thẩm quyền sở, ngành, hệ thống sẽ tự động soạn thảo văn bản để chuyển tiếp, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi.

Hướng dẫn cách đăng ký sử dụng vỉa hè, lòng đường.

Đáng chú ý, người dân có thể sử dụng CCCD gắn chip hoặc giấy phép lái xe ô tô để tự gửi xe tại các vị trí lòng đường được cấp phép mà không cần nhân viên trông giữ.

Theo quy định hiện hành, việc sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường chỉ được xem xét cấp phép cho 6 nhóm mục đích gồm: phục vụ sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu nạn cứu hộ; thi công công trình; tập kết rác thải, vật liệu xây dựng; tổ chức đám cưới, đám tang và trông giữ xe trong trường hợp cần thiết.

Cơ quan chức năng lưu ý, các hoạt động kinh doanh, buôn bán hiện không được phép sử dụng không gian này.

Từ đầu năm 2024, TP.HCM từng cho phép thu phí sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường đối với một số hoạt động, trong đó có mục đích thương mại. Tuy nhiên, kể từ đầu năm 2025, khi Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ chính thức có hiệu lực, UBND cấp tỉnh không còn thẩm quyền ban hành quy định riêng về việc sử dụng hè phố cho hoạt động kinh doanh. Vì vậy, TP.HCM đã dừng triển khai quy định cũ và đang nghiên cứu, xây dựng mô hình khai thác mới bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.