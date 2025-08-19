TP.HCM hướng dẫn thu phí vỉa hè, lòng đường

(VTC News) -

Mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM có văn bản gửi UBND, Công an các phường, xã, đặc khu Côn Đảo cùng các đơn vị liên quan về việc triển khai hiệu quả công tác quản lý, thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè trên địa bàn.

Theo Sở Xây dựng, việc thu phí hiện được thực hiện theo Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND (sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND), Nghị quyết 15/2023/NQ-HĐND (áp dụng tại TP.HCM trước đây) và Nghị quyết 106/2019/NQ-HĐND (áp dụng tại Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây). Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, các nghị quyết này vẫn còn hiệu lực.

Theo Sở Xây dựng, TP.HCM sẽ tiếp tục thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè.

Trong thời gian chờ UBND TP.HCM xem xét, quyết định giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị chuyên ngành phối hợp UBND cấp xã tiếp nhận, hướng dẫn hồ sơ của tổ chức, cá nhân. Đặc biệt, không được từ chối khi người dân nộp hồ sơ xin sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường.

TP.HCM bắt đầu triển khai thu phí từ ngày 1/1/2024, với mức 50.000 – 350.000 đồng/m²/tháng đối với hoạt động trông giữ xe; 20.000 – 100.000 đồng/m²/tháng với các mục đích khác như kinh doanh dịch vụ, buôn bán, tổ chức sự kiện.

Trước đó lãnh đạo TP.HCM nhiều lần nhấn mạnh, việc thu phí không nhằm tăng gánh nặng cho người dân mà hướng đến lập lại trật tự, tạo không gian an toàn cho người đi bộ. Tuy vậy, quá trình triển khai còn thiếu đồng bộ, nhiều nơi chưa thực hiện nghiêm, dẫn tới tình trạng buôn bán, giữ xe trái phép.

Hiện UBND TP.HCM đã giao Viện Nghiên cứu Phát triển và các ngành chức năng xây dựng đề án quản lý, khai thác và sử dụng lòng đường, vỉa hè mới để thay thế, khắc phục bất cập.