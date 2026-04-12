Phó Tổng thống Mỹ JD Vance: Không có thoả thuận sau hơn 20 giờ đàm phán

Trong phát biểu ngắn với báo chí, ông Vance mở đầu bằng việc cảm ơn Thủ tướng và lãnh đạo quân đội Pakistan, gọi họ là “những chủ nhà tuyệt vời”, đồng thời nhấn mạnh rằng nếu đàm phán thất bại thì không phải do phía Pakistan, bởi họ đã nỗ lực hết sức để giúp Mỹ và Iran thu hẹp khác biệt.

Ông Vance cho biết hai bên đã có nhiều cuộc thảo luận “thực chất”, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là không đạt được thỏa thuận. Ông nhấn mạnh phía Mỹ nêu rõ các “lằn ranh đỏ”, những điểm có thể nhượng bộ và những điều không thể chấp nhận, nhưng Iran lựa chọn không đồng ý với các điều khoản đó.

Khi được hỏi Iran đã từ chối điều gì, ông không đi vào chi tiết, nhưng khẳng định yêu cầu cốt lõi của Mỹ là Iran phải cam kết rõ ràng rằng sẽ không phát triển vũ khí hạt nhân, cũng như không theo đuổi các công cụ giúp họ nhanh chóng sở hữu loại vũ khí này. Ông nói đây là mục tiêu trung tâm trong chính sách của Tổng thống Donald Trump.

Dù cho các cơ sở làm giàu uranium trước đây của Iran đã bị phá hủy, phía Mỹ vẫn muốn thấy một cam kết lâu dài, không chỉ trong hiện tại mà cả trong tương lai - điều mà họ cho rằng vẫn chưa nhận được.

Ông Vance cũng cho biết phía Mỹ đã thể hiện sự linh hoạt và thiện chí trong đàm phán, nhưng vẫn không đạt được tiến triển đáng kể vì Iran không chấp nhận các điều khoản được đưa ra.

Ông nói rằng nhóm đàm phán đã làm đúng theo chỉ đạo của Tổng thống Trump là tiếp cận với thiện chí và nỗ lực tối đa, nhưng kết quả vẫn không như mong đợi.

Trong suốt quá trình đàm phán, phái đoàn Mỹ liên tục liên lạc với Tổng thống Trump để cập nhật tình hình. Ông Vance cho biết Mỹ đã đưa ra “đề nghị cuối cùng và tốt nhất”, và giờ sẽ chờ xem Iran có chấp nhận hay không.

Ở phía ngược lại, hãng tin Fars của Iran cho rằng khả năng đạt được thỏa thuận phụ thuộc vào việc Mỹ có thay đổi những “yêu cầu vô lý” hay không. Một trong những vấn đề gây tranh cãi lớn là eo biển Hormuz, bên cạnh chương trình hạt nhân dân sự và một số vấn đề khác.

Các chuyên gia của hai bên hiện đang tiếp tục tìm cách thu hẹp khác biệt, trong khi Pakistan đóng vai trò trung gian hòa giải. Hai phái đoàn cũng tạm thời rút lui để tham vấn đội ngũ chuyên gia trước khi nối lại đàm phán.

Một nguồn tin thân cận với phái đoàn Iran cho rằng Mỹ đang cố đạt được thông qua đàm phán những điều mà họ không thể đạt được bằng chiến dịch quân sự. Theo nguồn này, Iran đã từ chối các điều kiện mà họ coi là quá tham vọng của Mỹ, bao gồm vấn đề eo biển Hormuz, năng lượng hạt nhân hòa bình và một số nội dung khác.