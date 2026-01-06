Phát hiện bom, đạn tại các rẫy keo và ruộng lúa ở Quảng Ngãi

(VTC News) -

Ngày 6/1, ông Đinh Văn Nhà - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức di dời, xử lý an toàn nhiều vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, được người dân phát hiện tại các thôn trên địa bàn xã.

Quả bom được đưa đi xử lý. (Ảnh: Q.S)

Theo Ban CHQS xã Minh Long, trong hai ngày 5 - 6/1, lực lượng chức năng đã xử lý và di dời an toàn một quả đạn cối 81mm tại thôn Cà Xen; một quả bom nặng khoảng 50kg, có sức sát thương lớn, tại thôn Làng Trê; một quả đạn rocket dài 76mm tại thôn 3.

Hiện còn một quả rocket khác nằm tại thôn 1, dự kiến sẽ được xử lý trong chiều nay (6/1).

Các vật liệu nổ này được phát hiện trên rẫy keo và ruộng lúa của người dân, tiềm ẩn nguy hiểm.

"Ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban CHQS xã Minh Long đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng liên quan tiến hành khoanh vùng nguy hiểm, lập hàng rào cảnh giới, không để người dân tiếp cận khu vực có vật liệu nổ. Đồng thời, đưa các phương tiện chuyên dụng được huy động để di chuyển, xử lý bước đầu" - ông Nhà thông tin thêm.

Cách đây 3 tuần, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Phú Lộc (TP Huế) cho biết, đội NPA (tổ chức nhân đạo của Chính phủ Na Uy, hoạt động trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam) xử lý một quả bom còn sót lại sau chiến tranh, được phát hiện tại khu vực xã Nam Đông (TP Huế).

Được biết, trước đó, một người dân trong lúc đi đánh cá trên sông Tả Trạch thì phát hiện quả bom nói trên nằm phát lộ sau nhiều ngày mưa lũ. Vị trí phát hiện quả bom là ở phía sau chợ và bến xe xã Nam Đông chỉ khoảng 50 mét. Xung quanh khu vực này cũng có 129 hộ với 545 nhân khẩu của thôn Phú Thuận (xã Nam Đông) sinh sống.

Sau khi tiếp cận hiện trường và kiểm tra kỹ thuật, đội NPA xác định đây là bom MK82-500LB, nặng 227 kg, chứa hơn 87 kg thuốc nổ, có sức công phá lớn. Ngòi nổ đầu M904 bị gãy, không còn khả năng kích nổ; ngòi nổ đuôi chưa được lắp, bảo đảm điều kiện an toàn để di chuyển.

Quả bom sau đó được đưa về bãi hủy nổ tập trung tại phường Phong Dinh để lập kế hoạch hủy nổ theo đúng quy trình kỹ thuật.