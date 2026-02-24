Phát hiện bom nặng hơn 2 tạ trong vườn nhà dân, cách móng nhà chỉ 40cm

(VTC News) -

Ngày 24/2, đội Rà phá bom mìn của PeaceTrees VietNam cho biết, vừa phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị xử lý an toàn một quả bom nặng hơn 2 tạ nằm cách móng nhà dân chỉ khoảng 40cm.

Quả bom được phát hiện là loại MK82, còn sót lại sau chiến tranh trong vườn nhà của ông Hồ Huy và bà Nguyễn Thị Biên (ở bản Tăng Ký, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị), nặng khoảng 227kg.

Trước đó, trong quá trình đào đất làm sân, chị Hồ Thị La (con gái vợ chồng ông Huy) phát hiện phần đuôi quả bom lộ ra, chỉ cách móng nhà khoảng 40cm. Nhận thấy vật thể nguy hiểm, gia đình lập tức báo chính quyền địa phương.

Quả bom nặng hơn 2 tạ còn nguyên ngòi nổ, nằm cách móng nhà dân chỉ 40cm.

Ngay khi tiếp nhận thông tin và đề nghị phối hợp từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, đội rà phá bom mìn PeaceTrees VietNam nhanh chóng triển khai lực lượng chuyên môn đến hiện trường. Lực lượng rà phá thực hiện đào thủ công trong hơn 2,5 giờ để tiếp cận, kiểm tra tình trạng ngòi nổ và đánh giá mức độ an toàn.

Quả bom MK82 nặng khoảng 227kg sau đó được di chuyển an toàn về bãi hủy nổ tập trung theo quy định, bảo đảm an toàn cho gia đình và khu dân cư xung quanh.

“Về đây xây nhà từ năm 1992, giờ làm nhà cho con, không ngờ vẫn còn bom. Tôi sợ lắm, cảm ơn đội rà phá bom nhiều lắm”, bà Biên chia sẻ.

Khoảng giữa tháng 12/2025, đội NPA (tổ chức nhân đạo của Chính phủ Na Uy, hoạt động trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam) cũng xử lý một quả bom còn sót lại sau chiến tranh, được phát hiện tại khu vực xã Nam Đông (TP Huế).

Được biết, trước đó, một người dân trong lúc đi đánh cá trên sông Tả Trạch thì phát hiện quả bom nói trên nằm phát lộ sau nhiều ngày mưa lũ. Vị trí phát hiện quả bom là ở phía sau chợ và bến xe xã Nam Đông chỉ khoảng 50 mét. Xung quanh khu vực này cũng có 129 hộ với 545 nhân khẩu của thôn Phú Thuận (xã Nam Đông) sinh sống.

Sau khi tiếp cận hiện trường và kiểm tra kỹ thuật, đội NPA xác định đây là bom MK82-500LB, nặng 227 kg, chứa hơn 87 kg thuốc nổ, có sức công phá lớn. Ngòi nổ đầu M904 bị gãy, không còn khả năng kích nổ; ngòi nổ đuôi chưa được lắp, bảo đảm điều kiện an toàn để di chuyển.