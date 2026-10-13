Phát hiện hơn 233.000 sản phẩm mỹ phẩm trôi nổi, trị giá hơn 10 tỷ đồng

(VTC News) -

Mới đây, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 7, Chi cục Quản lý thị trường Bắc Ninh kiểm tra địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH RRMB BEAUTY tại thôn Lạc Nhuế, xã Tam Đa, thành phố Bắc Ninh.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa tại địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH RRMB BEAUTY tại thôn Lạc Nhuế, xã Tam Đa, thành phố Bắc Ninh. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Công ty TNHH RRMB BEAUTY có trụ sở chính tại tòa nhà MORE BUILDING, số 36 Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định, TP.HCM, do bà Lý Hồng Thương làm giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn công tác phát hiện số lượng lớn mỹ phẩm với nhiều chủng loại khác nhau. Đại diện doanh nghiệp không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa.

Số hàng hóa bị tạm giữ gồm 233.140 sản phẩm, trong đó có 22.000 chai sữa dưỡng thể, 850 chai xịt làm trắng da, 38.000 hộp phấn làm mịn, 50.830 thỏi son môi, 45.600 tuýp kem che khuyết điểm, 1.440 lọ kem chống nắng, 1.800 hộp kem dưỡng dạng gel Vitamin C, 66.500 hộp kem dưỡng da Vitamin C và 6.120 tuýp kem tẩy tế bào chết.

Theo cơ quan chức năng, tổng giá trị số hàng hóa trên theo giá niêm yết là hơn 10 tỷ đồng.

Hàng trăm nghìn sản phẩm mỹ phẩm trôi nổi, trị giá hơn 10 tỷ đồng bị thu giữ. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Quá trình xác minh, cơ quan chức năng đã ra quyết định tịch thu toàn bộ số hàng hóa vi phạm, đồng thời xử phạt Công ty TNHH RRMB BEAUTY 205 triệu đồng với hai hành vi: kinh doanh tại địa điểm không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định và kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Bắc Ninh cho biết sẽ tiếp tục tăng cường nắm tình hình, phát hiện và xử lý các hành vi buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, gian lận thương mại và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân lựa chọn mỹ phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đầy đủ tem nhãn và thông tin sản phẩm; đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.