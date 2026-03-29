Phát hiện 2 quả đạn pháo trên cánh đồng ở TP Huế

UBND xã Đan Điền (TP Huế) cho biết, địa phương vừa ghi nhận hai trường hợp người dân khi đi làm đồng phát hiện vật thể kim loại là đạn pháo còn sót lại sau chiến tranh.

Tại thôn Lai Hà (xã Đan Điền) một người dân phát hiện vật thể kim loại rỉ sét nằm trên bờ mương giữa cánh đồng. Không lâu sau đó (tại thôn Trằm Ngang, xã Đan Điền), một người dân khác cũng phát hiện vật thể kim loại có đặc điểm tương tự. Nhận thấy dấu hiệu nguy hiểm, các hộ dân chủ động trình báo cơ quan chức năng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đan Điền cử lực lượng đến hiện trường kiểm tra, xác minh ban đầu, đồng thời hướng dẫn người dân giữ nguyên hiện trạng, tuyệt đối không tự ý đào bới, di dời các vật thể và thực hiện khoanh vùng cảnh báo.

Một trong 2 quả đạn pháo được người dân ở TP Huế phát hiện. (Ảnh: CTV)

Sau đó, lực lượng công an phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã và Ban Quản lý Dự án giảm thiểu nguy cơ bom mìn tại TP Huế kiểm tra, xử lý.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định các vật thể trên là đạn pháo còn sót lại sau chiến tranh. Toàn bộ số đạn pháo được thu gom, vận chuyển và xử lý an toàn theo đúng quy định.

Cách đây hơn tháng, trong quá trình đào đất làm sân, chị Hồ Thị La phát hiện phần đuôi quả bom lộ ra, chỉ cách móng nhà bố mẹ là ông Hồ Huy và bà Nguyễn Thị Biên (ở bản Tăng Ký, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị) khoảng 40cm. Nhận thấy vật thể nguy hiểm, gia đình lập tức báo chính quyền địa phương.

Ngay khi tiếp nhận thông tin và đề nghị phối hợp từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị phối hợp với lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai lực lượng chuyên môn đến hiện trường. Lực lượng rà phá thực hiện đào thủ công trong hơn 2,5 giờ để tiếp cận, kiểm tra tình trạng ngòi nổ và đánh giá mức độ an toàn.

Quả bom MK82 nặng khoảng 227kg sau đó được di chuyển an toàn về bãi hủy nổ tập trung theo quy định, bảo đảm an toàn cho gia đình và khu dân cư xung quanh.