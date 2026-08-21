Phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ tại rẫy cà phê và vườn tràm ở Quảng Ngãi

(VTC News) -

Theo đó, ngày 20/8, tại thôn Tea Kan, xã Đăk Tơ Kan, lực lượng tìm kiếm, quy tập tổ chức khảo sát, đào tìm tại một khu vực rẫy cà phê. Với sự hỗ trợ của máy dò mìn cùng các dụng cụ đào tìm thủ công như cuốc, xẻng, lực lượng đã đào, bóc tách khoảng 54m³ đất. Qua đó, phát hiện và quy tập 1 hài cốt liệt sĩ kèm theo các di vật.

Khu vực rẫy cà phê - nơi phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Q.K)

Cùng ngày, tại Tổ dân phố An Thạch, phường Trà Câu, Ban Chỉ huy Quân sự phường phối hợp với Đồn Biên phòng Phổ Quang, Công an phường, Phòng Văn hóa - Xã hội, Tổ dân phố An Thạch, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên và các nhân chứng tổ chức tìm kiếm ở 3 khu vực.

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng sử dụng máy múc, máy dò mìn và các phương tiện đào tìm thủ công. Tại một khu vực vườn tràm gần Trường THCS Phổ An, lực lượng tham gia tìm kiếm phát hiện 1 bộ hài cốt. Quá trình quy tập còn phát hiện các di vật liên quan đến bộ đội như cúc áo, khuy dép và nhiều răng đang trong quá trình phân hủy. Những dấu hiệu này bước đầu xác định đây là hài cốt liệt sĩ. Đáng chú ý, khu vực tìm kiếm này có liên quan đến thông tin về liệt sĩ Nguyễn Đình Nữ, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ năm 1966.

Theo thông tin cung cấp từ ông Nguyễn Đình Nhe, vị trí chôn cất liệt sĩ được xác định ở gần Trường THCS Phổ An trước đây, nay thuộc địa bàn phường Trà Câu. Trước đó, gia đình liệt sĩ đã nhiều lần tìm kiếm tại khu vực được người địa phương cung cấp, nhưng chưa có kết quả. Qua thời gian, địa hình, thổ nhưỡng thay đổi, dấu tích phần mộ không còn rõ ràng.

Trên cơ sở thông tin từ thân nhân, nhân chứng và người trực tiếp biết sự việc, UBND phường Trà Câu đã tổ chức thu thập, đối chiếu, khảo sát thực địa, qua đó có thêm cơ sở để tiếp tục tìm kiếm, quy tập.

Tính đến nay, tại Quảng Ngãi, các lực lượng đã quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ. Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy không chỉ là kết quả của quá trình đào tìm trên thực địa, mà còn mở thêm một cơ hội để xác minh danh tính, đưa các anh trở về với quê hương, đồng đội và gia đình.