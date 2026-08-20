Phát hiện bảng chữ ‘thà hy sinh tất cả, quyết không làm nô lệ’ trong mộ liệt sĩ

(VTC News) -

Ngày 20/8, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tam Thái, xã Chiên Đàn, lực lượng chức năng phát hiện một bức ảnh cùng nhiều di vật tại phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính.

Bức ảnh được tìm thấy trong phần mộ chưa xác định danh tính. (Ảnh: Quang Cường)

Theo đó, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin”, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy Quân sự xã Chiên Đàn rà soát hồ sơ, kiểm tra thực địa, triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn.

Tại phần mộ số 104, hàng thứ 3, Nghĩa trang liệt sĩ Tam Thái, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một số di vật được an táng cùng liệt sĩ, gồm: Một bảng kim loại khắc dòng chữ “THÀ HY SINH TẤT CẢ, QUYẾT KHÔNG LÀM NÔ LỆ”, một chiếc ví có ảnh chân dung phụ nữ, vỏ chai dầu và một số vật dụng cá nhân khác. Dù đã nhuốm màu thời gian, hình ảnh người phụ nữ trong chiếc ví vẫn còn có thể nhận biết.

Phần hài cốt cùng bức ảnh và các di vật được phát hiện là nguồn thông tin có giá trị, có thể cung cấp thêm manh mối trong quá trình xác minh danh tính liệt sĩ.

Một bảng kim loại khắc rõ dòng chữ “THÀ HY SINH TẤT CẢ, QUYẾT KHÔNG LÀM NÔ LỆ” được tìm thấy trong phần mộ liệt sĩ. (Ảnh: Quang Cường)

Ngay sau khi phát hiện, cơ quan chuyên môn Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với các lực lượng lập biên bản, chụp ảnh, ghi nhận đầy đủ vị trí, đặc điểm và bảo quản di vật theo quy định.

Đồng thời, lực lượng chức năng tiếp tục rà soát hồ sơ quản lý mộ, thu thập thông tin từ nhân chứng, đồng đội cũ và thân nhân liệt sĩ; đối chiếu các dữ liệu liên quan nhằm từng bước làm rõ thông tin về người đã khuất.

Hiện nay, trên địa bàn xã Chiên Đàn có 3 nghĩa trang liệt sĩ, gồm: Phú Ninh, Tam Đàn và Tam Thái, với tổng cộng 1.546 phần mộ; trong đó có 660 phần mộ chưa xác định được danh tính.

Đến nay, các lực lượng đã triển khai khai quật, kiểm tra 239 phần mộ để phục vụ việc lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN. Những trường hợp không bảo đảm điều kiện lấy mẫu được lập hồ sơ, lực lượng chức năng ghi nhận đầy đủ để tiếp tục xác minh bằng các nguồn thông tin khác.