(VTC News) -

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, thu thập thông tin từ người dân địa phương và các nhân chứng lịch sử, Ban Chỉ huy Quân sự xã Nghĩa Giang xác định được 2 vị trí hầm trú ẩn tại khu vực Gò Tràm - nơi có hài cốt liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Quy tập hài cốt liệt sĩ tại 2 hầm trú ẩn ở Quảng Ngãi. (Ảnh: Q.N)

UBND xã Nghĩa Giang đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ theo đúng quy định. Sau khi thực hiện các nghi lễ và hoàn tất các thủ tục, lực lượng chức năng tiến hành cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Gò Tràm.

Theo UBND xã Nghĩa Giang, hoạt động cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ tại thôn An Sơn là việc làm có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hoạt động này đồng thời góp phần thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, qua đó tiếp tục lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đi trước.