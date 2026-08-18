Tìm thấy thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(VTC News) -

Ngày 18/8, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí thứ hai (Khu B) Công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng, TP.HCM).

Trong ngày, lực lượng chức năng xử lý hơn 400 m³ đất để mở rộng phạm vi tìm kiếm, tiếp cận những khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ. 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu B Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM)

Qua quá trình tìm kiếm, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, quy tập thêm 10 bộ hài cốt liệt sĩ, cùng 5 bộ di vật tại Khu B.

Như vậy, tính đến hết ngày 18/8, các lực lượng phát hiện, quy tập 368 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 206 bộ có di vật.

Cụ thể, số hài cốt được quy tập gồm 335 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể. Trong đó, 2 vị trí mộ tập thể nằm tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Cùng ngày, đoàn công tác tỉnh Tây Ninh do bà Hồ Thị Hoàng Yến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dẫn đầu đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Đồng thời, đoàn công tác thăm hỏi, động viên và tặng quà lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập.

Tại hiện trường, đoàn nghe báo cáo về quá trình và kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia.

Đoàn cũng động viên lực lượng tiếp tục khắc phục khó khăn, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.