Hải Phòng chuẩn bị tổ chức lễ truy điệu, an táng 56 hài cốt quy tập tại Vĩnh Bảo

(VTC News) -

Ngày 7/10, ông Đào Trọng Đức - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố vừa chủ trì cuộc họp nghe Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và UBND xã Vĩnh Bảo báo cáo tiến độ, kết quả tìm kiếm, quy tập và kế hoạch tổ chức Lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn vừa được quy tập tại khu vực Mả Chìa (thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo).

Ông Đào Trọng Đức - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố nghe báo cáo tại cuộc họp.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng và UBND xã Vĩnh Bảo, từ 26/9 - 5/10, các lực lượng chức năng đã hoàn thành công tác khai quật, tìm kiếm trên diện tích khoảng 250 m² tại khu vực Mả Chìa.

Với tinh thần trách nhiệm, cẩn trọng và sự hỗ trợ của trang thiết bị chuyên dụng, lực lượng làm nhiệm vụ đã cất bốc, quy tập được 56 hài cốt, gồm 40 hài cốt trong tiểu quách và 16 hài cốt nằm lẫn trong lòng đất.

Toàn bộ 56 hài cốt đã được di chuyển trang nghiêm về nhà quàn tại khuôn viên chùa Đáy (xã Vĩnh Bảo) để phục vụ công tác dâng hương, tưởng niệm trong thời gian chờ tổ chức lễ an táng chính thức; đồng thời xã Vĩnh Bảo đã khẩn trương thi công phần mộ âm tại khu vực nghĩa trang bảo đảm tiến độ.

Ông Đào Trọng Đức - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố phát biểu chỉ đạo tại lễ khai quật ngày 26/9.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đào Trọng Đức ghi nhận, đánh giá cao Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố, Sở Nội vụ, UBND xã Vĩnh Bảo và các lực lượng đã tích cực, trách nhiệm triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập tại khu vực Mả Chìa thời gian qua.

Ông Đức nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt thiêng liêng, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân thành phố đối với các anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn. Do đó, mọi khâu chuẩn bị cho lễ viếng, truy điệu và an táng phải được tổ chức hết sức chu đáo, trang nghiêm, đúng quy định và tuyệt đối an toàn.

Toàn bộ 56 hài cốt đã được di chuyển trang nghiêm về nhà quàn tại khuôn viên chùa Đáy (xã Vĩnh Bảo) để phục vụ công tác dâng hương, tưởng niệm trong thời gian chờ tổ chức lễ an táng chính thức.

Để chuẩn bị tốt nhất cho buổi lễ, ông Đào Trọng Đức giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố và các cơ quan, địa phương khẩn trương hoàn thiện dự thảo kế hoạch tổ chức Lễ viếng, truy điệu, an táng theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả, báo cáo lãnh đạo thành phố chậm nhất trong ngày 8/10.

Cơ quan quân sự chịu trách nhiệm xây dựng kịch bản điều hành chi tiết, sơ đồ phân khu, nghi thức Quân đội, điếu văn và phương án xử lý tình huống phát sinh; đồng thời tổ chức kiểm tra, luyện tập, tổng duyệt nghiêm túc trước khi diễn ra buổi lễ chính thức.

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố được giao tổng hợp đầy đủ hồ sơ, phân loại di vật, báo cáo cấp trên theo quy định và phối hợp với các địa phương rà soát, xác minh thông tin các phần mộ nghi là liệt sĩ tại các xã Kiến Thụy, Kiến Minh, Kiến Hải, Kiến Hưng, Thanh Hà và Kẻ Sặt (Hải Phòng).

Phó Chủ tịch UBND Thành phố giao Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra việc chuẩn bị vị trí an táng, rà soát hồ sơ quản lý và hoàn thiện thông tin liên quan đến người có công.

Công an thành phố được giao khẩn trương báo cáo kết quả thu nhận, giám định mẫu ADN thân nhân liệt sĩ theo kế hoạch của thành phố, đồng thời xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy xuyên suốt quá trình diễn ra buổi lễ.

UBND xã Vĩnh Bảo có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chỉnh trang toàn diện khu vực tổ chức và các phần mộ an táng, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, hệ thống âm thanh, ánh sáng, khánh tiết, rạp che và các nghi thức lễ nghi truyền thống địa phương, bảo đảm buổi lễ diễn ra tôn nghiêm, ấm cúng và đúng nghi lễ.