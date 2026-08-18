Đi tìm mật ong trong rừng sâu Đắk Lắk, người dân phát hiện dấu tích mộ liệt sĩ

(VTC News) -

Ngày 18/8, cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Thịnh phối hợp với Đội K51 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập một hài cốt liệt sĩ tại khu vực núi Hòn Ông, thôn Mỹ Lâm, xã Hòa Thịnh.

Trước đó hơn 10 năm, trong một lần cùng con trai vào rừng tìm mật ong và hái quả đác, ông Phan Văn Thắng (trú thôn Mỹ Xuân 2, xã Hòa Thịnh) phát hiện một số ụ đá được xếp ngay ngắn tại khu vực rừng sâu.

Người đàn ông đưa lực lượng chức năng đến dấu tích của một ngôi mộ.

Nhận thấy những ụ đá này có dấu hiệu bất thường, ông Thắng nghi ngờ đây có thể là dấu tích của một ngôi mộ liệt sĩ và ghi nhớ vị trí.

Đến năm 2026, khi cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Thịnh và Đội K51 đến gia đình tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin phục vụ “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ông Thắng nhớ lại những ụ đá từng gặp trong rừng.

Đối chiếu với đặc điểm nhận biết mộ liệt sĩ do cán bộ Đội K51 cung cấp, ông Thắng nhận thấy vị trí mình từng phát hiện có nhiều điểm tương đồng nên cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng.

Sau đó, Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Thịnh phối hợp Đội K51 tổ chức khảo sát thực địa.

Di vật cúc áo còn lại dưới ngôi mộ.

Ngày 18/8, các lực lượng hành quân bộ, vượt suối, băng rừng hơn 3 giờ mới tiếp cận được vị trí ông Thắng cung cấp. Tại đây, lực lượng chức năng tiến hành đào, tìm kiếm và phát hiện một hài cốt cùng nhiều di vật.

Hài cốt gồm phần xương và răng đã hóa thổ, không thể lấy mẫu để giám định ADN. Ngoài ra, lực lượng chức năng tìm thấy 7 cúc áo bộ đội, 3 cúc quần và nhiều mảnh vải dù.

Căn cứ các dấu hiệu và di vật được tìm thấy, Đội K51 xác định đây là hài cốt liệt sĩ và tiến hành quy tập theo quy định.

Hiện hài cốt được thờ cúng, bảo quản tại Khu di tích lịch sử Đồng khởi Hòa Thịnh, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, chờ tổ chức lễ truy điệu và an táng trong thời gian tới.

Đây là hài cốt liệt sĩ thứ 14 được Đội K51 quy tập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk từ đầu tháng 6 đến nay.

Đội K51 tiếp tục kêu gọi các nhân chứng, cựu chiến binh và người dân cung cấp thông tin về những vị trí nghi có mộ liệt sĩ, qua đó góp phần tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ còn nằm lại.