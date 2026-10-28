Pharmacity hợp tác chiến lược tập đoàn dược phẩm hàng đầu thế giới

(VTC News) -

Kết nối tri thức hiện đại, không ngừng phát triển chuyên môn dược sĩ

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Pharmacity và Boehringer Ingelheim Việt Nam diễn ra ngày 27/10, đánh dấu bước tiến trong nỗ lực kết nối tiến bộ y khoa với thực tiễn chăm sóc người bệnh mạn tính.

Ông Deepanshu Madan - Tổng Giám đốc Pharmacity (thứ 2 từ phải sang) và ông Apisak Khunwet, Tổng Giám đốc Boehringer Ingelheim Việt Nam (thứ 3 từ phải sang) ký kết hợp tác chiến lược ngày 27/10. (Ảnh: Pharmacity)

Theo biên bản ghi nhớ, Pharmacity và Boehringer Ingelheim Việt Nam sẽ phối hợp triển khai các hội thảo khoa học và chương trình đào tạo chuyên môn, tập trung cập nhật kiến thức y học hiện đại về nhóm bệnh tim mạch - thận - chuyển hóa cho đội ngũ dược sĩ Pharmacity.

Thông qua việc nâng cao hiểu biết về mối liên hệ giữa các nhóm bệnh và củng cố kỹ năng tư vấn, hai bên hướng tới giúp dược sĩ cung cấp thông tin chính xác, hướng dẫn sử dụng thuốc có trách nhiệm và hỗ trợ người dân chủ động hơn trong quá trình chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Ông Deepanshu Madan, Tổng Giám đốc Pharmacity, cho biết: “Chúng tôi tin rằng giá trị của tiến bộ y khoa không chỉ nằm ở những thành tựu khoa học mà còn ở khả năng đưa những tiến bộ đó đến gần hơn với người bệnh và cộng đồng. Vì vậy, Pharmacity chú trọng hợp tác với các đối tác chuyên môn uy tín như BIVN nhằm phát triển năng lực chuyên môn của đội ngũ dược sĩ, để kiến thức y khoa được vận dụng đúng đắn, góp phần nâng cao chất lượng tư vấn, hỗ trợ người dân sử dụng thuốc có trách nhiệm và chủ động hơn trong quản lý sức khỏe lâu dài”.

Ông Deepanshu Madan, Tổng Giám đốc Pharmacity, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa những tiến bộ y khoa đến với cộng đồng. (Ảnh: Pharmacity)

Là tập đoàn dược phẩm thành lập tại Đức với lịch sử hơn 140 năm, Boehringer Ingelheim hoạt động tại hơn 130 thị trường trên toàn cầu. Dựa trên nền tảng nghiên cứu và đổi mới khoa học, tập đoàn tập trung phát triển các giải pháp điều trị tiên tiến nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu điều trị. Trong lĩnh vực sức khỏe con người, tim mạch - thận - chuyển hóa là một trong những trọng tâm chuyên môn của Boehringer Ingelheim.

Ông Apisak Khunwet, Tổng Giám đốc Boehringer Ingelheim Việt Nam, chia sẻ: “Tim mạch - thận - chuyển hóa là nhóm bệnh có mối liên hệ mật thiết với nhau về cơ chế bệnh sinh và các yếu tố nguy cơ, khiến quá trình quản lý sức khỏe cần được thực hiện toàn diện, phối hợp giữa các chuyên khoa và theo dõi lâu dài. Bên cạnh việc thăm khám, điều trị theo chỉ định của bác sĩ, người bệnh cần hiểu đúng tình trạng sức khỏe, tuân thủ hướng dẫn sử dụng thuốc và duy trì lối sống phù hợp.

Tuy nhiên, việc đưa kiến thức y khoa vào thực hành hằng ngày vẫn là thách thức, đặc biệt với những người phải chung sống với bệnh mạn tính trong thời gian dài. Trong hành trình đó, dược sĩ chính là mắt xích quan trọng góp phần thu hẹp khoảng cách giữa kiến thức chuyên môn và thực tế chăm sóc sức khỏe. Do đó, chúng tôi rất trân trọng khi được mang đến nguồn lực cùng chuyên môn y khoa toàn cầu trong lĩnh vực tim mạch - thận - chuyển hóa thông qua hợp tác cùng Pharmacity - hệ thống nhà thuốc uy tín với mạng lưới rộng khắp cả nước cùng lực lượng dược sĩ chuyên môn cao”.

Lan tỏa kiến thức y khoa hiện đại vì cộng đồng khỏe mạnh hơn

Theo thỏa thuận hợp tác, Pharmacity và Boehringer Ingelheim Việt Nam phối hợp triển khai các chương trình giáo dục sức khỏe dành cho người bệnh, người chăm sóc và cộng đồng. Các hoạt động tập trung nâng cao nhận thức về bệnh mạn tính, tầm quan trọng của việc theo dõi sức khỏe lâu dài và sử dụng thuốc đúng hướng dẫn.

Những thông tin thiết thực, dễ áp dụng được cung cấp trong các chương trình sẽ giúp người dân biết cách chăm sóc sức khỏe tốt hơn trong sinh hoạt hằng ngày, đồng thời phối hợp hiệu quả với nhân viên y tế trong quá trình quản lý bệnh.

Pharmacity hướng đến phát triển hệ sinh thái hỗ trợ người dân chăm sóc sức khỏe chủ động. (Ảnh: Pharmacity)

“Tiến bộ y học chỉ thực sự phát huy trọn vẹn giá trị khi những thành tựu khoa học được chuyển hóa thành lợi ích thiết thực, giúp người dân nâng cao chất lượng sống và chủ động hơn trong hành trình chăm sóc sức khỏe. Do đó, Pharmacity mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ và ngành y tế đưa kiến thức y khoa hiện đại đến gần hơn với cộng đồng và thúc đẩy ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe.

Chúng tôi tin rằng khi tri thức được lan tỏa đúng cách và mỗi người dân được hỗ trợ để đưa kiến thức vào thực tiễn, những thay đổi tích cực sẽ được vun đắp bền vững, vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn”, CEO Pharmacity nhấn mạnh.

Bên cạnh hợp tác với các đối tác y tế và dược phẩm, Pharmacity đang triển khai nhiều giải pháp hướng tới người bệnh mạn tính và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Điển hình là Câu lạc bộ Bệnh mạn sống khỏe, hướng tới cung cấp kiến thức, nâng cao nhận thức về tuân thủ điều trị và hỗ trợ người bệnh trong quá trình quản lý sức khỏe lâu dài.

Tại hệ thống gần 1.200 nhà thuốc, Trạm Sức khỏe tạo điều kiện để người dân được hỗ trợ kiểm tra các chỉ số cơ bản như huyết áp, đường huyết, đo loãng xương, góp phần nâng cao ý thức theo dõi sức khỏe chủ động.

Pharmacity cũng phối hợp với các bệnh viện triển khai nhiều chương trình khám sức khỏe, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí tại cộng đồng, đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người dân, đặc biệt tại những địa bàn còn khó khăn.

Như vậy, những giải pháp đa dạng cho thấy nỗ lực của Pharmacity trong việc mở rộng vai trò từ cung ứng thuốc sang chủ động kết nối các nguồn lực chăm sóc sức khỏe, đồng hành cùng người dân trong hành trình xây dựng cộng đồng khỏe mạnh hơn, bền vững hơn.