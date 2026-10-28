Tiền sử sảy thai liên tiếp, mẹ U40 đón con sau 12 năm chờ đợi

(VTC News) -

12 năm mòn mỏi tìm kiếm một hy vọng

Lập gia đình và đã có một bé lớn 12 tuổi, chị Trần Thị Thu Diễn (Hải Phòng) luôn khao khát sinh thêm con để gia đình có thêm tiếng cười trẻ thơ. Nhưng chặng đường tìm kiếm thiên thần nhỏ thứ hai lại vô cùng gian nan khi chị mắc vô sinh thứ phát kéo dài suốt hơn một thập kỷ.

Ở độ tuổi U40, việc mang thai tự nhiên đối với chị Diễn gần như là điều vô cùng khó khăn. Không chỉ đối mặt với tình trạng suy giảm chất lượng trứng do tuổi tác, chị còn chịu gánh nặng từ bệnh lý nền viêm khớp dạng thấp. Đây là một căn bệnh tự miễn khiến hệ thống miễn dịch tự tấn công các mô khớp trong cơ thể.

Người trực tiếp điều trị cho chị Diễn, bác sĩ Phạm Thị Thùy Dương - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản IVF Hồng Ngọc (Yên Ninh) - cho biết: “Những bệnh lý tự miễn như viêm khớp dạng thấp hay lupus ban đỏ không chỉ gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe toàn thân mà còn tăng nguy cơ sảy thai, hỏng thai liên tiếp ở phụ nữ”.

Bản thân chị Diễn từng trải qua 3 lần hỏng thai đau đớn, khiến niềm hy vọng của hai vợ chồng có những lúc tưởng chừng như bị dập tắt.

“Bé lớn nhà mình năm nay đã 12 tuổi, mình cũng mong con từ ngày đó nhưng mãi không có duyên. Tuổi mỗi ngày một cao, lại mang bệnh nền trong người nên vợ chồng từng rất hoang mang và mệt mỏi”, chị Diễn nghẹn ngào chia sẻ.

Bác sĩ Thùy Dương trực tiếp thăm khám và điều trị cho chị Diễn. (Nguồn: BVCC)

4 chu kỳ gom trứng và quyết định sàng lọc phôi

Sau thời gian tìm hiểu kỹ lưỡng, vợ chồng chị Diễn quyết định gieo hy vọng của mình tại Trung tâm IVF Hồng Ngọc Yên Ninh. Tại đây, chị được BS Phạm Thị Thùy Dương trực tiếp thăm khám, xây dựng phác đồ cá nhân hóa.

BS Thùy Dương chia sẻ: “Trường hợp của chị Diễn rất phức tạp. Dù số lượng trứng thu được vẫn khá, nhưng do yếu tố tuổi tác và bệnh lý tự miễn kéo dài nên chất lượng trứng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chúng tôi phải thực hiện gom trứng qua 4 chu kỳ kích trứng liên tiếp nhằm chắt chiu từng cơ hội nhỏ”.

Sau 4 chu kỳ kiên trì chắt chiu, các chuyên viên Lab đã tiến hành thụ tinh cho trứng để tạo phôi. Do chị Diễn lớn tuổi, nguy cơ phôi mang bất thường nhiễm sắc thể rất cao. Kỹ thuật sàng lọc phôi di truyền tiên tiến đã được chỉ định bắt buộc nhằm chọn lọc phôi khỏe mạnh trước khi chuyển vào tử cung người mẹ. Thật may mắn, trong số các phôi được kiểm tra di truyền, ê kíp đã tìm được một phôi bình thường đạt tiêu chuẩn.

Chuyên viên Lab Trung tâm IVF Hồng Ngọc Yên Ninh đang thực hiện kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương trứng.

Trái ngọt sau bao ngày mong đợi

Nhờ sự đồng hành sát sao từ đội ngũ y bác sĩ, từ khâu điều chỉnh thuốc điều trị bệnh nền xương khớp đến từng mốc theo dõi thai kỳ khắt khe, phôi thai được sàng lọc đã đậu và phát triển khỏe mạnh trong tử cung người mẹ.

Tiếng khóc chào đời khỏe mạnh của em bé đã mang đến niềm hạnh phúc vỡ òa cho gia đình và đội ngũ y bác sĩ, khép lại hành trình 12 năm mong con bằng một cái kết đầy yêu thương.

Hơn cả niềm vui đón con, ca IVF thành công còn là minh chứng cho ý nghĩa nhân văn của chương trình “Chắp cánh ước mơ” tại Bệnh viện Hồng Ngọc - nơi những gia đình hiếm muộn được sẻ chia gánh nặng chi phí và có thêm cơ hội hiện thực hóa ước mơ làm cha mẹ.

Em bé chào đời khỏe mạnh trong niềm hạnh phúc của gia đình.

Xúc động ôm con trong tay, chị Diễn bày tỏ: “Trong suốt quá trình điều trị, bác sĩ Thùy Dương rất sát sao, chu đáo. Bất cứ khi nào có vấn đề hay thắc mắc, nhắn tin hay gọi điện bác sĩ đều phản hồi rất nhanh để đưa ra hướng xử lý cho mình. Đội ngũ nhân viên y tế tại Hồng Ngọc Yên Ninh cũng vô cùng nhiệt tình. Cảm ơn các bác sĩ đã giúp gia đình tôi trọn vẹn niềm hạnh phúc sau 12 năm chờ đợi”.

Bác sĩ Thùy Dương chúc mừng chị Diễn mẹ tròn con vuông.

Bác sĩ khuyên các cặp vợ chồng gặp tình trạng hiếm muộn hay có bệnh lý nền nên chủ động thăm khám sớm, không nên trì hoãn để tránh suy giảm chất lượng trứng và tinh trùng theo tuổi tác. Hiện nay, việc lựa chọn phác đồ điều trị cá nhân hóa kết hợp các kỹ thuật hiện đại trong IVF sẽ giúp tối ưu cơ hội đón con yêu khỏe mạnh.