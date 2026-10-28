Vì sao có người sốt sau tiêm vaccine, có người không?

Một nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng hệ vi sinh vật đường ruột của mỗi người có thể là yếu tố quyết định lý do tại sao một số người bị sốt sau khi tiêm vaccine, trong khi những người khác lại không gặp phải triệu chứng nào. Cụ thể, một số người có thể bị sốt cao và cảm thấy khó chịu, trong khi những người khác lại gần như không có phản ứng gì.

Nhóm nghiên cứu quốc tế do Ruth Ley tại Viện Sinh học Max Planck Tübingen (Đức) dẫn đầu phát hiện rằng, những người có phản ứng sốt cao hơn sau khi tiêm chủng thường có dấu hiệu viêm nhiễm gia tăng và hoạt động vi khuẩn đường ruột đặc trưng trước khi tiêm.

Nhóm cấy ghép hệ vi khuẩn đường ruột của những người này vào chuột, và những con vật này cũng phát triển phản ứng viêm mạnh hơn đối với vaccine. Phát hiện này cho thấy protein vi khuẩn có tên là flagellin có thể góp phần vào phản ứng miễn dịch và đặt ra câu hỏi liệu chế độ ăn uống có ảnh hưởng đến cách cơ thể phản ứng với vaccine hay không.

Được biết, tiêm chủng là biện pháp quan trọng để ngăn ngừa bệnh truyền nhiễm và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, lo ngại về sốt và các triệu chứng giống cúm có thể khiến nhiều người do dự trong việc tiêm phòng. Hiểu rõ nguyên nhân gây ra sự khác biệt trong phản ứng này có thể giúp các nhà nghiên cứu tìm ra cách giảm thiểu các triệu chứng không mong muốn.

Để điều tra vấn đề này, nhóm nghiên cứu tuyển chọn những người trẻ khỏe mạnh tiêm vaccine SARS-CoV-2 vào năm 2021 và 2022, thu thập mẫu phân và máu để phân tích. Kết quả cho thấy những người có phản ứng sốt cao hơn có hoạt động mạnh hơn ở các gen liên quan đến sự di chuyển của vi khuẩn, đặc biệt là các gen tạo ra cấu trúc roi bơi (flagella). Hệ miễn dịch nhận diện flagellin như một tín hiệu nguy hiểm, dẫn đến phản ứng viêm.

Chế độ ăn ảnh hưởng đến phản ứng với vaccine ở người?

Nhằm kiểm tra kỹ hơn, nhóm nghiên cứu đã cấy hệ vi sinh vật đường ruột của những người tham gia vào chuột không có vi sinh vật đường ruột. Kết quả cho thấy những con chuột nhận vi sinh vật từ những người có phản ứng sốt mạnh hơn đã phát triển tình trạng viêm nặng hơn.

Nhóm nghiên cứu cũng xem xét chế độ ăn uống của những người tham gia. Những người ăn chế độ ăn dựa trên thực vật có xu hướng phản ứng sốt yếu hơn, cho thấy chế độ ăn có thể là yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng miễn dịch. Trong khi đó, chế độ ăn nhiều chất béo kiểu phương Tây làm tăng phản ứng viêm do vắc xin gây ra.

Mặc dù chưa thể khẳng định chế độ ăn uống quyết định phản ứng với vaccine ở người, nhưng nghiên cứu mở ra khả năng rằng chế độ ăn có thể điều chỉnh hệ vi sinh vật gây viêm. Các thử nghiệm trong tương lai có thể tìm hiểu xem liệu can thiệp vào hệ vi sinh vật đường ruột có thể giảm thiểu sốt cao sau tiêm chủng hay không.

Nghiên cứu này không chỉ giúp hiểu rõ hơn về phản ứng miễn dịch mà còn mở ra cơ hội mới để cải thiện cách dự đoán, từ đó ngăn ngừa và quản lý sự khác biệt cá nhân trong phản ứng miễn dịch.