Phát hiện bộ xương người bên chiếc võng trong rừng thông Lâm Đồng

(VTC News) -

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin về bộ xương người được phát hiện tại khu vực rừng thông thuộc thôn Păng Sim, xã Trường Xuân.

Hiện trường phát hiện bộ xương người.

Khoảng 13h ngày 10/8, một số người dân địa phương tới khu vực đồi thông Păng Sim để dạo chơi thì phát hiện chiếc võng cùng một số vật dụng cá nhân đã cũ.

Kiểm tra xung quanh, nhóm người phát hiện một thi thể người đã phân hủy.

Theo xác minh của Công an xã Trường Xuân, bên ngoài bộ xương mặc áo khoác tối màu, bên trong mặc áo phông màu hồng nhạt. Bên cạnh bộ xương có treo một chiếc võng vải dù trên thân 2 cây thông.

Lực lượng chức năng địa phương đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định danh tính, làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Đồng thời chính quyền xã Trường Xuân kêu gọi người dân, đặc biệt là những ai có thân nhân mất tích trong thời gian gần đây thì cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để hỗ trợ quá trình xác minh.