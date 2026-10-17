Pedro Neto lập cú đúp, Chelsea thắng Everton 2-0

(VTC News) -

● Vòng 7 Ngoại Hạng Anh 2026-2027 Everton 0 - 2 Chelsea ĐÃ KẾT THÚC Pedro Neto 46’, 90’

Tối 17/10, Chelsea đánh bại Everton 2-0 trên sân Hill Dickinson ở vòng 7 Ngoại hạng Anh 2026-2027. Sau hiệp một không bàn thắng, Pedro Neto lập cú đúp ở phút 46 và 90. Chelsea tạo nhiều cơ hội hơn trong phần lớn trận đấu, còn Everton dù có những thời điểm gây sức ép nhưng không thể tận dụng cơ hội để ghi bàn.

Đội khách kiểm soát bóng 53%, tung 18 cú sút, gấp ba lần con số 6 của Everton. Hai đội cùng tạo ra những cơ hội lớn, nhưng Chelsea tận dụng hiệu quả hơn ở những thời điểm quyết định. Đội khách cũng có 22 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương, so với 18 của Everton.

Hiệp một diễn ra khá cân bằng trong khoảng 20 phút đầu, khi Chelsea gặp khó trong việc tiếp cận vòng cấm. Everton có cơ hội đáng chú ý ở phút 27 với cú vô lê của Grealish, nhưng thủ môn Martinez kịp bay người cứu thua. Chelsea sau đó dần tăng tốc. Phút 40, Caicedo vô lê cực mạnh sau quả tạt nhưng bóng dội xà ngang. Đến phút 45+1, Neto cứa lòng chân trái từ ngoài vòng cấm buộc Pickford phải vất vả cản phá. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0.

Chelsea thắng Everton 2-0

Chelsea chỉ cần một phút sau giờ nghỉ để phá thế cân bằng. Hato phối hợp chồng biên, vượt qua Maitland-Niles rồi căng ngang cho Neto dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số 1-0. Everton cố gắng đẩy đội hình lên nhưng không tạo được nhiều cơ hội rõ rệt. Phút 70, thủ môn Martinez va chạm mạnh với Branthwaite và sau đó phải rời sân bằng cáng.

Chelsea vẫn duy trì được sự nguy hiểm trong các pha phản công và suýt nhân đôi cách biệt ở phút 86, nhưng Pickford cản được cú sút của Pedro. Đến phút 90, quả đá phạt của Henderson bị hàng rào chặn lại, bóng bật đến Neto và tiền đạo Chelsea cứa lòng chân trái vào lưới, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 2-0.

Everton ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Pickford TM 2 Maitland-Niles 4 Branthwaite 6 Tarkowski 8 Dewsbury-Hall 10 Grealish 11 Barry 16 Mykolenko 34 Rohl 37 Garner 45 Armstrong Chelsea ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT 1 Martinez TM 5 Lacroix 6 Colwill 7 Neto 9 Joao Pedro 10 Palmer 14 Henderson 17 Rogers 21 Hato 25 Caicedo ĐT 34 Acheampong

Thông tin trận Everton vs Chelsea

Everton đang duy trì thành tích bất bại sau 6 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh, với 2 chiến thắng và 4 trận hòa. Kết quả này giúp đoàn quân của HLV David Moyes góp mặt trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng, đứng trên đối thủ Chelsea đúng một bậc. Điểm mạnh của đội bóng vùng Merseyside nằm ở hệ thống phòng ngự chắc chắn, khi mới nhận 5 bàn thua kể từ đầu mùa.

Trong khi đó, Chelsea vừa tìm lại cảm giác chiến thắng bằng kết quả 5-1 trước Bournemouth ở vòng đấu trước, qua đó khép lại chuỗi 3 trận liên tiếp hòa và thua. Kết quả này mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho đội bóng thành London, đặc biệt ở khả năng tấn công.

Dù vừa có chiến thắng tưng bừng trước Bournemouth, Chelsea vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục. Dưới sự dẫn dắt của HLV Xabi Alonso, đội bóng thành London cho thấy sức tấn công đáng gờm với 15 bàn thắng sau sáu vòng đấu. Tuy nhiên, hàng phòng ngự lại bộc lộ không ít sơ hở khi để thủng lưới tới 13 lần.