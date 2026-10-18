  • logo
Xuất bản ngày 18/10/2026 07:24 PM
Xuất bản ngày 18/10/2026 07:24 PM

Trực tiếp bóng đá Leeds United 1-1 Man Utd: Calvert-Lewin gỡ hòa

Minh Anh
(VTC News) -

Trực tiếp bóng đá Leeds United vs Man Utd (20h ngày 18/10): VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Leeds United đấu với Man Utd thuộc vòng 7 Ngoại Hạng Anh 2026-2027.

  • Cập nhật tỷ số trực tiếp Leeds vs Man Utd

    Ngoại Hạng Anh
    Leeds
    1-1
    Man Utd
    Calvert-Lewin 51’
    ĐANG CẬP NHẬT
    Mbeumo 35’

  • Lammens đấm bóng không dứt khoát. Stach sút qua thủ môn Man Utd nhưng vẫn còn hậu vệ chắn trước khung thành.

  • Thay ngườiMan Utd
    84’
    10Cunha
    18Tielemans
    Thay ngườiLeeds United
    81’
    8Longstaff
    22Tanaka

  • Man Utd tấn công nhiều hơn trong những phút cuối trận. Dù vậy, Leeds United cũng thiết lập hàng thủ rất tập trung.

  • Thay ngườiMan Utd
    74’
    7Mount
    20Baleba
    Thay ngườiLeeds United
    74’
    14Nmecha
    19Okafor

  • Man Utd vẫn rất bế tắc. Trong khi đó, Leeds United giữ bóng nhiều nhưng cũng không tạo ra được sức ép liên tục.

  • Fernandes sút xa chệch khung thành. Đội trưởng Man Utd mờ nhạt từ đầu trận.

  • Man Utd chưa có nhiều cơ hội phản công như những pha uy hiếp ở hiệp đấu đầu tiên. Leeds United kiểm soát tốt.

  • Leeds United tiếp tục chiếm ưu thế. Họ đẩy Man Utd vào thế phòng ngự.

  • Leeds 1-1 Man Utd

    VÀO!Leeds United
    51’
    Ghi bàn
    9Calvert-Lewin
    Kiến tạo
    5Muhamerovic

    Man Utd phòng ngự phạt góc không hiệu quả. Muhamerovic chạm bóng trong pha không chiến, Calvert-Lewin dứt điểm cận thành ghi bàn cho Leeds United.

    Calvert-Lewin gỡ hòa. (Ảnh: Reuters)

    Calvert-Lewin gỡ hòa. (Ảnh: Reuters)

  • Calvert-Lewin đón quả tạt từ cánh phải của Justin. Cú đánh đầu không gây khó khăn cho thủ môn Man Utd.

  • Hiệp 2 bắt đầu

    Thay ngườiMan Utd
    46’
    3Mazraoui
    6Martinez

  • Hiệp 1 kết thúc

    Man Utd không áp đảo nhưng tận dụng tốt cơ hội.

  • Leeds 0-1 Man Utd

    VÀO!Man Utd
    35’
    Ghi bàn
    19Mbeumo
    Kiến tạo
    18Tielemans

    Tielemans chồng biên với Diallo và kiến tạo để Mbeumo dứt điểm cận thành ghi bàn. Trung vệ Leeds United không kiểm soát được tiền đạo đội khách từ phía sau vượt lên.

    Mbeumo đưa Man Utd vượt lên. (Ảnh: Reuters)

    Mbeumo đưa Man Utd vượt lên. (Ảnh: Reuters)

  • Man Utd phản công. Mbeumo sút chân phải không làm khó được thủ môn của Leeds United. Tielemans chứ không phải Fernandes đóng vai trò quan trọng trong các pha chuyển trạng thái của đội khách.

  • Tielemans tạt từ cánh phải. Mbeumo đánh đầu chệch khung thành gang tấc.

  • Gudmundsson đánh đầu nguy hiểm. Thủ môn Lammens cứu thua cho Man Utd.

    Man Utd gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Reuters)

    Man Utd gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Reuters)

  • Leeds United kiểm soát bóng chậm rãi. Đội chủ nhà luân chuyển qua lại 2 biên để chờ đối thủ mắc sai lầm, nhưng cơ hội chưa xuất hiện.

  • Các ngôi sao tấn công của Man Utd rơi vào tình trạng “đói bóng” trong 15 phút đầu. Đội khách không thể phối hợp nhiều ở phần sân đối phương.

  • Vẫn chưa có tình huống tấn công đáng chú ý nào được 2 đội tạo ra. Leeds United có phần chủ động hơn.

    Leeds chiếm ưu thế nhưng chưa tạo ra cơ hội. (Ảnh: Reuters)

    Leeds chiếm ưu thế nhưng chưa tạo ra cơ hội. (Ảnh: Reuters)

  • Leeds United và Man Utd đẩy nhịp độ chơi bóng lên cao ngay trong những phút đầu. Cả 2 đội đều quyết liệt tranh chấp, buộc đối thủ phải đá nhanh và dễ mất bóng.

  • Trận đấu bắt đầu

    Man Utd (áo đỏ) bắt đầu trận đấu.

  • Đội hình Leeds United và Man Utd

    Trực tiếp bóng đá Leeds United 1-1 Man Utd: Calvert-Lewin gỡ hòa - 6
    Leeds United
    ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
    1
    James Trafford
    TM
    2
    Jayden Bogle
    3
    Gabriel Gudmundsson
    4
    Ethan Ampadu
    ĐT
    5
    Tarik Muharemovic
    9
    Dominic Calvert-Lewin
    18
    Anton Stach
    19
    Noah Okafor
    22
    Ao Tanaka
    24
    James Justin
    30
    Nico Elvedi
    DỰ BỊ
    8
    Sean Longstaff
    10
    Harry Wilson
    11
    Brenden Aaronson
    14
    Lukas Nmecha
    15
    Jaka Bijol
    16
    Michael Zetterer
    TM
    23
    Jean-Mattéo Bahoya
    26
    Melvin Bard
    44
    Ilia Gruev
    Trực tiếp bóng đá Leeds United 1-1 Man Utd: Calvert-Lewin gỡ hòa - 7
    Manchester United
    ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
    1
    Senne Lammens
    TM
    2
    Diogo Dalot
    5
    Harry Maguire
    6
    Lisandro Martínez
    8
    Bruno Fernandes
    ĐT
    15
    Leny Yoro
    16
    Amad Diallo
    17
    Andrey Santos
    18
    Youri Tielemans
    19
    Bryan Mbeumo
    20
    Carlos Baleba
    DỰ BỊ
    3
    Noussair Mazraoui
    4
    Matthijs de Ligt
    7
    Mason Mount
    9
    Marcus Rashford
    10
    Matheus Cunha
    11
    Joshua Zirkzee
    12
    Karl Darlow
    TM
    31
    Shea Lacey
    41
    Harry Amass

  • Thông tin trận Leeds United vs Man Utd

    Trận đấu giữa Leeds United và Man Utd diễn ra lúc 20h ngày 18/10 trên sân Elland Road (Leeds, Anh), thuộc vòng 7 Ngoại Hạng Anh 2026-2027.

    Leeds bước vào trận đấu với vị trí thứ 8. Đội chủ nhà có 9 điểm sau 6 trận, thắng 2, hòa 3 và thua một, ghi 8 bàn và thủng lưới 5 lần. Leeds chỉ thua Arsenal 1-2 trong 6 vòng gần nhất. Trước đó, họ thắng Newcastle 4-1, Nottingham Forest 1-0 và hòa Crystal Palace, Brighton, Brentford.

    Man Utd không có phong độ tốt trong thời gian gần đây. (Ảnh: Reuters)

    Man Utd không có phong độ tốt trong thời gian gần đây. (Ảnh: Reuters)

    Man Utd đứng thứ 14 với 6 điểm sau 6 trận. Đội bóng thành Manchester mới thắng một trận, hòa 3 và thua 2, ghi 9 bàn và nhận 9 bàn thua. Man Utd không thắng 4 vòng gần nhất, lần lượt hòa Everton 2-2, thua Man City 0-1, hòa Fulham 1-1 và Tottenham 1-1. Giữa tuần, Man Utd thua Atletico Madrid 0-2 tại Champions League.

    Leeds cũng có kết quả đối đầu thuận lợi trong hai lần gặp Man Utd gần nhất. Họ hòa 1-1 trên sân nhà hồi tháng 1/2026 trước khi thắng 2-1 tại Old Trafford vào tháng 4.

  • Link trực tiếp Leeds United vs Man Utd

    Trận Leeds United vs Man Utd được phát sóng trực tiếp trên FPT Play. FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng Ngoại Hạng Anh tại Việt Nam, cung cấp các trận đấu trên website, ứng dụng di động và các thiết bị Smart TV hỗ trợ.

    Thông tin link xem trực tiếp Leeds United đấu với Man Utd được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play.

    Trận Leeds vs Man Utd được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

    Trận Leeds vs Man Utd được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

    Link FPT Play trực tiếp bóng đá Leeds United vs Man Utd (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/super-sunday-vong-7-6ad0a2c0ec7a94a4b349efeb

    Người xem trên máy tính có thể truy cập website FPT Play, đăng nhập tài khoản và tìm trận Leeds United vs Man Utd trong mục Ngoại Hạng Anh hoặc lịch phát sóng ngày 18/10.Trên điện thoại và máy tính bảng, khán giả tải ứng dụng FPT Play trên iOS hoặc Android, đăng nhập tài khoản và chọn luồng trực tiếp trận đấu. FPT Play cũng hỗ trợ xem trên Smart TV và FPT Play Box.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Xem thêm