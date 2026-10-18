Trận đấu giữa Leeds United và Man Utd diễn ra lúc 20h ngày 18/10 trên sân Elland Road (Leeds, Anh), thuộc vòng 7 Ngoại Hạng Anh 2026-2027.

Leeds bước vào trận đấu với vị trí thứ 8. Đội chủ nhà có 9 điểm sau 6 trận, thắng 2, hòa 3 và thua một, ghi 8 bàn và thủng lưới 5 lần. Leeds chỉ thua Arsenal 1-2 trong 6 vòng gần nhất. Trước đó, họ thắng Newcastle 4-1, Nottingham Forest 1-0 và hòa Crystal Palace, Brighton, Brentford.

Man Utd không có phong độ tốt trong thời gian gần đây. (Ảnh: Reuters)

Man Utd đứng thứ 14 với 6 điểm sau 6 trận. Đội bóng thành Manchester mới thắng một trận, hòa 3 và thua 2, ghi 9 bàn và nhận 9 bàn thua. Man Utd không thắng 4 vòng gần nhất, lần lượt hòa Everton 2-2, thua Man City 0-1, hòa Fulham 1-1 và Tottenham 1-1. Giữa tuần, Man Utd thua Atletico Madrid 0-2 tại Champions League.

Leeds cũng có kết quả đối đầu thuận lợi trong hai lần gặp Man Utd gần nhất. Họ hòa 1-1 trên sân nhà hồi tháng 1/2026 trước khi thắng 2-1 tại Old Trafford vào tháng 4.