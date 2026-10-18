Cập nhật tỷ số trực tiếp Leeds vs Man Utd●Ngoại Hạng AnhLeeds1-1Man UtdCalvert-Lewin 51’ĐANG CẬP NHẬTMbeumo 35’
Lammens đấm bóng không dứt khoát. Stach sút qua thủ môn Man Utd nhưng vẫn còn hậu vệ chắn trước khung thành.
Man Utd tấn công nhiều hơn trong những phút cuối trận. Dù vậy, Leeds United cũng thiết lập hàng thủ rất tập trung.
Man Utd vẫn rất bế tắc. Trong khi đó, Leeds United giữ bóng nhiều nhưng cũng không tạo ra được sức ép liên tục.
Fernandes sút xa chệch khung thành. Đội trưởng Man Utd mờ nhạt từ đầu trận.
Man Utd chưa có nhiều cơ hội phản công như những pha uy hiếp ở hiệp đấu đầu tiên. Leeds United kiểm soát tốt.
Leeds United tiếp tục chiếm ưu thế. Họ đẩy Man Utd vào thế phòng ngự.
Leeds 1-1 Man Utd
Man Utd phòng ngự phạt góc không hiệu quả. Muhamerovic chạm bóng trong pha không chiến, Calvert-Lewin dứt điểm cận thành ghi bàn cho Leeds United.
Calvert-Lewin đón quả tạt từ cánh phải của Justin. Cú đánh đầu không gây khó khăn cho thủ môn Man Utd.
Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 1 kết thúc
Man Utd không áp đảo nhưng tận dụng tốt cơ hội.
Leeds 0-1 Man Utd
Tielemans chồng biên với Diallo và kiến tạo để Mbeumo dứt điểm cận thành ghi bàn. Trung vệ Leeds United không kiểm soát được tiền đạo đội khách từ phía sau vượt lên.
Man Utd phản công. Mbeumo sút chân phải không làm khó được thủ môn của Leeds United. Tielemans chứ không phải Fernandes đóng vai trò quan trọng trong các pha chuyển trạng thái của đội khách.
Tielemans tạt từ cánh phải. Mbeumo đánh đầu chệch khung thành gang tấc.
Gudmundsson đánh đầu nguy hiểm. Thủ môn Lammens cứu thua cho Man Utd.
Leeds United kiểm soát bóng chậm rãi. Đội chủ nhà luân chuyển qua lại 2 biên để chờ đối thủ mắc sai lầm, nhưng cơ hội chưa xuất hiện.
Các ngôi sao tấn công của Man Utd rơi vào tình trạng “đói bóng” trong 15 phút đầu. Đội khách không thể phối hợp nhiều ở phần sân đối phương.
Vẫn chưa có tình huống tấn công đáng chú ý nào được 2 đội tạo ra. Leeds United có phần chủ động hơn.
Leeds United và Man Utd đẩy nhịp độ chơi bóng lên cao ngay trong những phút đầu. Cả 2 đội đều quyết liệt tranh chấp, buộc đối thủ phải đá nhanh và dễ mất bóng.
Trận đấu bắt đầu
Man Utd (áo đỏ) bắt đầu trận đấu.
Đội hình Leeds United và Man UtdLeeds UnitedĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT1James TraffordTM2Jayden Bogle3Gabriel Gudmundsson4Ethan AmpaduĐT5Tarik Muharemovic9Dominic Calvert-Lewin18Anton Stach19Noah Okafor22Ao Tanaka24James Justin30Nico ElvediDỰ BỊ8Sean Longstaff10Harry Wilson11Brenden Aaronson14Lukas Nmecha15Jaka Bijol16Michael ZettererTM23Jean-Mattéo Bahoya26Melvin Bard44Ilia GruevManchester UnitedĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT1Senne LammensTM2Diogo Dalot5Harry Maguire6Lisandro Martínez8Bruno FernandesĐT15Leny Yoro16Amad Diallo17Andrey Santos18Youri Tielemans19Bryan Mbeumo20Carlos BalebaDỰ BỊ3Noussair Mazraoui4Matthijs de Ligt7Mason Mount9Marcus Rashford10Matheus Cunha11Joshua Zirkzee12Karl DarlowTM31Shea Lacey41Harry Amass
Thông tin trận Leeds United vs Man Utd
Trận đấu giữa Leeds United và Man Utd diễn ra lúc 20h ngày 18/10 trên sân Elland Road (Leeds, Anh), thuộc vòng 7 Ngoại Hạng Anh 2026-2027.
Leeds bước vào trận đấu với vị trí thứ 8. Đội chủ nhà có 9 điểm sau 6 trận, thắng 2, hòa 3 và thua một, ghi 8 bàn và thủng lưới 5 lần. Leeds chỉ thua Arsenal 1-2 trong 6 vòng gần nhất. Trước đó, họ thắng Newcastle 4-1, Nottingham Forest 1-0 và hòa Crystal Palace, Brighton, Brentford.
Man Utd đứng thứ 14 với 6 điểm sau 6 trận. Đội bóng thành Manchester mới thắng một trận, hòa 3 và thua 2, ghi 9 bàn và nhận 9 bàn thua. Man Utd không thắng 4 vòng gần nhất, lần lượt hòa Everton 2-2, thua Man City 0-1, hòa Fulham 1-1 và Tottenham 1-1. Giữa tuần, Man Utd thua Atletico Madrid 0-2 tại Champions League.
Leeds cũng có kết quả đối đầu thuận lợi trong hai lần gặp Man Utd gần nhất. Họ hòa 1-1 trên sân nhà hồi tháng 1/2026 trước khi thắng 2-1 tại Old Trafford vào tháng 4.
Link trực tiếp Leeds United vs Man Utd
Trận Leeds United vs Man Utd được phát sóng trực tiếp trên FPT Play. FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng Ngoại Hạng Anh tại Việt Nam, cung cấp các trận đấu trên website, ứng dụng di động và các thiết bị Smart TV hỗ trợ.
Thông tin link xem trực tiếp Leeds United đấu với Man Utd được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play.
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Người xem trên máy tính có thể truy cập website FPT Play, đăng nhập tài khoản và tìm trận Leeds United vs Man Utd trong mục Ngoại Hạng Anh hoặc lịch phát sóng ngày 18/10.Trên điện thoại và máy tính bảng, khán giả tải ứng dụng FPT Play trên iOS hoặc Android, đăng nhập tài khoản và chọn luồng trực tiếp trận đấu. FPT Play cũng hỗ trợ xem trên Smart TV và FPT Play Box.
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