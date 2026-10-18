Cập nhật kết quả Leeds United vs Man Utd ngày 18/10, tỷ số mới nhất

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● Ngoại Hạng Anh Leeds 1 - 1 Man Utd Calvert-Lewin 51’ ĐANG CẬP NHẬT Mbeumo 35’

Trận Leeds United vs Man Utd thuộc vòng 7 Ngoại Hạng Anh 2026-2027 diễn ra lúc 20h ngày 18/10 trên sân Elland Road (Leeds, Anh). Trước vòng đấu, Leeds United đứng thứ 7 với 9 điểm, còn Man Utd xếp thứ 13 với 6 điểm. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Leeds United vs Man Utd mới nhất.

Thông tin trước trận Leeds United vs Man Utd

Leeds United có 9 điểm sau 6 vòng, thành tích 2 thắng, 3 hòa và một thua. Thất bại duy nhất của đội tại Ngoại Hạng Anh mùa này là trận thua Arsenal 1-2 ở vòng gần nhất. Trước cuộc tiếp đón Man Utd, Leeds bất bại 8 trận chính thức liên tiếp tại Elland Road, trong đó có 5 chiến thắng và 5 trận giữ sạch lưới.

Leeds United đấu với Man Utd ở vòng 7 giải Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Man Utd có 6 điểm sau 6 trận, mới thắng một lần tại Ngoại Hạng Anh. Đội bóng của HLV Michael Carrick trải qua 5 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường, gồm 2 trận hòa và 3 thất bại. Hai trận gần nhất, Man Utd hòa Tottenham 1-1 tại Ngoại Hạng Anh và thua Atletico Madrid 0-2 ở Champions League.

Man Utd chưa thắng trong 4 trận sân khách từ đầu mùa, với 2 trận hòa và 2 thất bại. Đội cũng nhận ít nhất 2 bàn thua ở 3 trong 4 trận này.Leeds chưa thắng Man Utd tại Elland Road ở một trận Ngoại Hạng Anh kể từ tháng 9/2002. Man Utd bất bại trong 7 chuyến làm khách gần nhất trước Leeds. Ở lần đối đầu gần nhất tại Ngoại Hạng Anh, Leeds thắng Man Utd 2-1 tại Old Trafford vào tháng 4/2026.