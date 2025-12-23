Điện thoại camera kép 200MP ra mắt 2026, có thể không từ Samsung hay Apple

(VTC News) -

Sau khi thể hiện khả năng chụp ảnh với chiếc Find X9 Pro vừa ra mắt, Oppo dường như đang đặt mục tiêu nâng tầm hơn nữa với mẫu Find X9 Ultra sắp tới. Theo thông tin Digitaltrends có được từ một nguồn tin rò rỉ mới nhất, công ty có thể trang bị cho thiết bị này hệ thống camera mạnh mẽ hơn, đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với Apple và Samsung.

Oppo hé lộ thiết kế flagship mới, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên camera kép 200MP. (Nguồn: Oppo)

Trong một bài đăng gần đây trên Weibo, leaker Digital Chat Station tiết lộ rằng Find X9 Ultra sẽ sở hữu camera kép 200MP. Camera chính 200MP được cho là có hiệu suất chụp ảnh thiếu sáng vượt trội so với cảm biến loại một inch, trong khi camera zoom kính tiềm vọng 200MP có thể mở khóa khả năng chụp ảnh tele với độ phân giải cao hơn.

Bên cạnh hai cảm biến khổng lồ này, Find X9 Ultra được cho là sẽ tích hợp thêm một camera tele 50MP với khả năng zoom quang học 10x, được kỳ vọng sẽ vượt trội hơn cả zoom 10x tăng cường bằng AI trên các mẫu điện thoại cạnh tranh từ Apple và Samsung. Nếu thông tin rò rỉ là chính xác, flagship thế hệ tiếp theo của Oppo có thể trở thành một trong những điện thoại chụp ảnh tốt nhất năm 2026.

Find X9 Ultra dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 4 năm sau, mang lại hiệu năng hàng đầu với chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 của Qualcomm. Oppo cũng đã xác nhận rằng thiết bị sẽ được trang bị viên pin dung lượng lớn, hơn 7.000mAh.

Những thông tin rò rỉ gần đây cho thấy Vivo cũng đang hướng đến thiết lập tương tự trên mẫu X300 Ultra sắp ra mắt, và có thể trở thành nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) đầu tiên đưa công nghệ này ra thị trường. Flagship của hãng cũng được dự kiến sẽ trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và màn hình 6,8 inch độ phân giải 2K.

Nhiều hãng smartphone Trung Quốc khác có thể sẽ nối bước, tiềm ẩn nguy cơ thúc đẩy Apple và Samsung phải nâng cấp chất lượng sản phẩm. Hiện tại, Galaxy S26 Ultra sắp ra mắt của Samsung được đồn đoán sẽ chỉ có những nâng cấp tối thiểu về camera, giữ nguyên cảm biến chính 200MP, cảm biến góc siêu rộng 50MP và cảm biến tele 50MP như năm ngoái, đồng thời thay thế camera tele 10MP zoom quang 3x bằng một cảm biến mới.