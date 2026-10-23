Công nghệ 23/10: iPhone Duo 2 lộ tin Face ID, Oppo Find X10 khác biệt về pin

(VTC News) -

iPhone Duo 2 có thể đưa Face ID xuống dưới màn hình

Apple được cho là đang thử nghiệm các nguyên mẫu iPhone Duo 2 tích hợp Face ID dưới màn hình, dù mẫu iPhone Duo đầu tiên còn gây tranh luận vì sử dụng Touch ID.

Theo chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg, Apple đang phát triển công nghệ nhận diện khuôn mặt dưới màn hình cho các thế hệ iPhone Duo tiếp theo.

Một số nguyên mẫu iPhone Duo 2 đã có camera và cảm biến Face ID ẩn dưới màn hình ngoài. Tuy nhiên, việc đưa công nghệ này vào sản phẩm thương mại vẫn chưa được xác nhận.

Trên iPhone Duo, Apple chuyển từ Face ID sang cảm biến vân tay Touch ID tích hợp ở phím cạnh bên. Thiết kế này không quá xa lạ với điện thoại gập, nhưng có thể khiến người dùng iPhone mất thời gian thích nghi sau nhiều năm sử dụng nhận diện khuôn mặt.

Gurman dự đoán Apple có thể chuyển trở lại Face ID trong bản cập nhật đầu tiên hoặc thứ hai, trong khoảng hai đến ba năm tới. Khả năng tích hợp cảm biến dưới màn hình cũng được nhắc đến trong các tin đồn về mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm.

Pin Oppo Find X10 khác biệt giữa các thị trường

Oppo Find X10 và Find X10 Pro Max vừa được giới thiệu ra thị trường quốc tế, với khác biệt đáng chú ý về dung lượng pin giữa phiên bản châu Âu và Trung Quốc.

Tại châu Âu, cả hai mẫu máy có pin 7.150 mAh, thấp hơn mức 8.000 mAh của phiên bản Trung Quốc. Công suất sạc vẫn giữ ở mức 80W có dây và 50W không dây. Find X10 bản quốc tế cũng không có tùy chọn RAM 16GB, bộ nhớ trong 1TB như tại Trung Quốc.

Oppo Find X10 sử dụng màn hình LTPO AMOLED 6,59 inch, tần số quét 144Hz, chip MediaTek Dimensity 9600M tiến trình 3nm, RAM 12GB và bộ nhớ tối đa 512GB. Máy có hai camera sau 200MP, hỗ trợ quay video 4K ở 120 khung hình/giây.

Trong khi đó, Find X10 Pro Max dùng chip Dimensity 9600 Pro, ba camera sau 200MP và hỗ trợ bộ chuyển đổi tiêu cự Hasselblad. Giá tại châu Âu khởi điểm 1.300 euro (khoảng 37,7 triệu đồng) với Find X10 và 1.800 euro (khoảng 52,2 triệu đồng) với bản Pro Max. Sự kiện tại Việt Nam dự kiến diễn ra ngày 28/10.

Hãng Trung Quốc tái sử dụng DRAM cũ cho smartphone giá rẻ

Các nhà sản xuất smartphone Trung Quốc đang tận dụng chip DRAM thu hồi từ thiết bị cũ để duy trì sản xuất trong bối cảnh nguồn cung bộ nhớ toàn cầu thiếu hụt và chi phí linh kiện tăng cao.

Counterpoint Research cho biết, từ quý II, nhiều hãng đã hạ mục tiêu kinh doanh do giá bộ nhớ tăng và nguồn cung thiếu ổn định. Đến cuối quý III, mục tiêu sản xuất được điều chỉnh tăng trở lại, chủ yếu nhờ sử dụng DRAM tái chế cho điện thoại giá rẻ, thay vì nguồn cung bộ nhớ mới.

DRAM tái sử dụng được tháo từ smartphone, máy tính cá nhân hoặc máy chủ đã qua sử dụng, sau đó kiểm tra và hàn vào thiết bị mới. Nguồn cung tiềm năng còn có các mô-đun DDR4 bị loại bỏ khỏi trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại Mỹ.

Một số chip có thể đã được sử dụng 5-6 năm trước khi tiếp tục được tái sử dụng thêm 5-6 năm.

Tuy nhiên, DRAM lão hóa có thể suy giảm khả năng lưu trữ dữ liệu và làm tăng nguy cơ lỗi. Counterpoint Research đánh giá đây chỉ là giải pháp tạm thời, không bền vững.

Tình trạng thiếu hụt LPDDR dành cho smartphone được dự báo còn kéo dài sang năm sau, khi các nhà sản xuất như Samsung Electronics và SK Hynix ưu tiên bộ nhớ băng thông cao HBM cho máy chủ AI và máy chủ thông thường.