Ông Trump hé lộ nội dung quan trọng về cuộc gặp ba bên Mỹ - Nga - Trung

(VTC News) -

Ngày 19/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cập nhật thông tin mới nhất về cuộc gặp ba bên với nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc. Ông nhấn mạnh đã sẵn sàng tham dự cuộc gặp trong chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 11 với nội dung thảo luận về vũ khí hạt nhân.

“Chúng ta sẽ thực hiện cuộc gặp để bàn về vũ khí hạt nhân và phi hạt nhân hóa. Nếu Chủ tịch Tập Cận Bình muốn, tôi cũng sẽ đồng ý”, Tổng thống Trump nói với phóng viên bên ngoài Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng sau lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 9/2026. (Ảnh: Reuters)

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, cuộc gặp được đề xuất là do ông đưa ra và liên kết với chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 11 nhưng chưa có ngày cụ thể, hay chương trình nghị sự nào được thống nhất.

“Nếu chúng ta có thể phi hạt nhân hóa, tôi sẽ làm cho thế giới một việc tốt rất lớn”, ông Trump nói, nhưng không giải thích phạm vi của thỏa thuận hạt nhân tiềm năng.

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov thông tin thêm những cuộc đàm phán như vậy sẽ có lợi và Mỹ vẫn đang tiếp tục nỗ lực hòa giải nhằm giải quyết xung đột, Nga đánh giá cao những nỗ lực này. Đồng thời, ông Peskov nhấn mạnh việc cần thiết là Ukraine cần tham gia vào thỏa thuận hòa bình cuối cùng.

“Tất nhiên, không thể đạt được giải pháp hòa bình cuối cùng nếu thiếu sự tham gia của đại diện từ Kiev - bên sẵn sàng đứng ra chịu trách nhiệm”, ông Peskov nói.

Tuy nhiên, cuộc gặp ba bên Mỹ - Nga - Trung lại vấp phải chỉ trích từ phía Ukraine. Ngoại trưởng Andrii Sybiha cho rằng cuộc gặp chỉ khiến Moskva kéo dài thêm cuộc xung đột.

“Một cuộc gặp ba bên giữa nhà lãnh đạo Ukraine, Mỹ và Nga có thể giúp chấm dứt xung đột sớm hơn. Ngược lại, cuộc gặp ba bên giữa nhà lãnh đạo Nga, Trung Quốc và Mỹ chỉ mang lại kết quả trái ngược”, ông Sybiha nhấn mạnh.

Cuộc đàm phán hòa bình gần nhất do Mỹ làm trung gian diễn ra hồi tháng 2, trước khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống lại Iran. Hiện tại, quan điểm của Ukraine và Nga về điều khoản cho một thỏa thuận hòa bình vẫn còn rất xa cách.

Theo truyền thông, ông Putin nhiều lần loại trừ khả năng gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho đến khi thỏa thuận hòa bình sẵn sàng. Nga cũng nghi ngờ thẩm quyền của ông Zelensky trong việc ký kết khi cho rằng nhiệm kỳ của ông Zelensky thực tế kết thúc vào tháng 5/2024.