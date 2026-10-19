Điện Kremlin: Cuộc gặp ba bên Mỹ - Nga - Trung có thể tổ chức bên lề APEC

(VTC News) -

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov thông tin nhà lãnh đạo Mỹ - Nga - Trung có thể tổ chức gặp ba bên, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại Trung Quốc vào tháng 11. Theo ông Peskov, Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất cuộc gặp nhằm thảo luận về cách thức chấm dứt xung đột tại Ukraine.

“Xét đến việc cả ba nguyên thủ quốc gia đều có khả năng tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Trung Quốc, chủ đề về cuộc gặp như vậy thực sự được đề cập. Tuy nhiên, chưa có bên nào đưa ra hay thảo luận đề xuất hoặc thỏa thuận cụ thể, dù liên quan đến bản thân cuộc gặp hay chương trình nghị sự và nội dung trong cuộc gặp”, ông Peskov cho hay.

Nhà lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc và Nga. (Ảnh: Nhà Trắng, Sputnik)

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha lên tiếng chỉ trích cuộc gặp ba bên và cho rằng cuộc gặp chỉ khiến Nga kéo dài thêm cuộc xung đột.

“Một cuộc gặp ba bên giữa nhà lãnh đạo Ukraine, Mỹ và Nga có thể giúp chấm dứt xung đột sớm hơn. Ngược lại, cuộc gặp ba bên giữa nhà lãnh đạo Nga, Trung Quốc và Mỹ chỉ mang lại kết quả trái ngược: khuyến khích ông Putin tiếp tục cuộc chiến này”, ông Sybiha nhấn mạnh.

Theo ông Peskov, Mỹ vẫn đang tiếp tục nỗ lực hòa giải nhằm giải quyết xung đột và Nga đánh giá cao những nỗ lực này. Đồng thời, ông Peskov nhấn mạnh việc cần thiết là Ukraine cần tham gia vào thỏa thuận hòa bình cuối cùng.

“Tất nhiên, không thể đạt được giải pháp hòa bình cuối cùng nếu thiếu sự tham gia của đại diện từ Kiev - bên sẵn sàng đứng ra chịu trách nhiệm”, ông Peskov nói.

Cuộc đàm phán hòa bình gần nhất do Mỹ làm trung gian diễn ra hồi tháng 2, trước khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống lại Iran. Hiện tại, quan điểm của Ukraine và Nga về điều khoản cho một thỏa thuận hòa bình vẫn còn rất xa cách.

Theo truyền thông, ông Putin nhiều lần loại trừ khả năng gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho đến khi thỏa thuận hòa bình sẵn sàng. Nga cũng nghi ngờ thẩm quyền của ông Zelensky trong việc ký kết khi cho rằng nhiệm kỳ của ông Zelensky thực tế kết thúc vào tháng 5/2024.

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky tuyên bố sẵn sàng tái tranh cử nếu nước này tổ chức bầu cử tổng thống trước khi xung đột với Nga kết thúc. Ông đồng thời đề nghị Moskva ngừng bắn ít nhất 60 ngày để Kiev chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu.