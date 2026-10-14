Tổng thống Trump: Mỹ vẫn chia sẻ tin tình báo với Ukraine

(VTC News) -

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng các lực lượng Nga sử dụng tên lửa đạn đạo tấn công Kiev hôm 13/10, nhắm vào nhà máy nhiệt điện. “Chúng tôi không nhận được cảnh báo trước từ các đối tác”, ông Zelensky viết trên Telegram.

“Theo thông tin tình báo của chúng tôi, Nga đang chuẩn bị phóng thêm tên lửa đạn đạo”, ông nói, cho rằng các cuộc tấn công cho thấy Nga không cảm thấy bị ràng buộc bởi thỏa thuận ngừng tấn công các cơ sở năng lượng do ông Trump đề xuất.

Động cơ phản lực của một chiếc máy bay không người lái Nga nằm trên mặt đất sau một cuộc tấn công.

Hôm 11/10, ông Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine nhưng hai bên tham chiến chưa xác nhận thỏa thuận này.

Ông Zelensky đang chịu sức ép từ ông Trump yêu cầu chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu của Nga, sau khi Tổng thống Mỹ nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu diesel của Moskva. Ông Trump lập luận rằng động thái này sẽ giúp hạ giá nhiên liệu trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng tới.

Phát biểu với các phóng viên hôm 13/10, ông Trump cho biết Washington tiếp tục chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine và đang làm việc với cả Kiev lẫn Moskva nhằm chấm dứt chiến sự. “Chúng tôi đang giúp đỡ họ và chia sẻ thông tin tình báo”, ông nói.

Theo các chuyên gia và quan chức, Kiev phụ thuộc đáng kể vào thông tin tình báo Mỹ để cảnh báo sớm về các cuộc tấn công tên lửa, cũng như xác định mục tiêu quân sự của Nga. Khi được hỏi liệu Nga có vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hay không, ông Trump trả lời: “Tôi sẽ cho các bạn biết về việc đó sau”.

Được hỏi liệu Nga có thể sử dụng nguồn thu từ thỏa thuận xuất khẩu dầu diesel để mua thêm bom hay không, ông Trump nói: “Đó là thỏa thuận về dầu diesel, không phải dành cho chúng tôi. Nguồn dầu đó được đưa ra thị trường thế giới, chứ không phải dành cho chúng tôi”.

Trong khi đó, ông Zelensky cho rằng hoạt động chia sẻ tình báo của Mỹ chưa bị đình chỉ nhưng các tướng lĩnh Ukraine được cảnh báo rằng điều đó có thể xảy ra. “Các tướng lĩnh của tôi nói rằng ở cấp độ quân đội, họ nhận được thông tin này”, ông cho biết.

Theo NPR, ông Zelensky thận trọng, tránh trực tiếp chỉ trích ông Trump. Tuy nhiên, ông khẳng định quyết định nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với dầu diesel của Nga sẽ không ảnh hưởng đến giá nhiên liệu tại Mỹ. Ukraine chưa tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga kể từ khi ông Trump công bố đề xuất hôm 11/10.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết nước này vẫn nhận được thông tin tình báo quân sự từ Mỹ, đồng thời cho rằng việc không có cảnh báo trước lần này xuất phát từ loại vũ khí mà Nga sử dụng.