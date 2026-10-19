Việt Nam - Liechtenstein: Phối hợp giám sát, triển khai thỏa thuận song phương

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Brigitte Haas thăm chính thức Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, tin tưởng đây sẽ là dấu mốc quan trọng, mở ra chương mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2008.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Thủ tướng Brigitte Haas đã có cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và hội đàm với Thủ tướng Lê Minh Hưng thành công tốt đẹp; tin tưởng kết quả chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng thực chất, hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội hội kiến với Thủ tướng Công quốc Liechtenstein.

Bày tỏ ngưỡng mộ những thành tựu phát triển của Liechtenstein, quốc gia sở hữu tiềm lực mạnh về tài chính, công nghệ cao và mức thu nhập bình quân đầu người thuộc nhóm cao nhất thế giới, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Liechtenstein.

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh việc ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam - Liechtenstein, nhấn mạnh đây là những khuôn khổ pháp lý quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước mở rộng xuất nhập khẩu, đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam sẵn sàng tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Liechtenstein.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên phát huy tiềm năng, thế mạnh bổ trợ lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI).

Về hợp tác nghị viện, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường trao đổi đoàn giữa Quốc hội hai nước, nhất là đoàn cấp cao, trao đổi đoàn giữa các ủy ban chuyên môn, nghị sĩ trẻ và nữ nghị sĩ; chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát việc triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ hai nước; tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, đặc biệt là Liên minh Nghị viện thế giới (IPU).

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Liechtenstein với ASEAN; trân trọng đề nghị Thủ tướng chuyển lời thăm hỏi đến Chủ tịch Quốc hội Liechtenstein Manfred Kaufmann.

Về phần mình, Thủ tướng Brigitte Haas chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị và lòng hiếu khách của lãnh đạo, nhân dân Việt Nam; bày tỏ ấn tượng sâu sắc về các cuộc hội kiến, hội đàm với các Lãnh đạo cao nhất của Việt Nam cũng như văn hóa, ẩm thực Việt Nam.

Thủ tướng đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ Liechtenstein tới Việt Nam là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước; trân trọng chuyển lời chào của Chủ tịch Quốc hội Liechtenstein Manfred Kaufmann tới Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; tin tưởng việc tăng cường trao đổi, hợp tác giữa Quốc hội hai nước sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ song phương.

Thủ tướng đánh giá cao việc ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam - Liechtenstein, tạo khuôn khổ thuận lợi để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; khẳng định Liechtenstein có thế mạnh về tài chính, công nghiệp và công nghệ cao, trong khi Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động hàng đầu châu Á, đối tác quan trọng của Liechtenstein tại khu vực.

Thủ tướng mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác song phương và phối hợp tại các diễn đàn quốc tế; nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, việc củng cố quan hệ với những đối tác tin cậy như Việt Nam càng có ý nghĩa quan trọng.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, phát huy hiệu quả các hiệp định vừa ký kết; đẩy mạnh trao đổi đoàn, hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, phối hợp giám sát, thúc đẩy triển khai các thỏa thuận song phương; đồng thời tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Lê Tuyết (VOV)