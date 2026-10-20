Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết: “Việt Nam đặc biệt coi trọng bài học từ Đan Mạch về lòng tin xã hội, nền hành chính minh bạch, có trách nhiệm và chính sách ổn định. Nhận thấy nhiều điểm tương đồng và lợi thế bổ sung cho nhau, Việt Nam coi Đan Mạch là đối tác tin cậy, trọng nghĩa trọng tình để cùng chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi và tạo ra giá trị mới cho chặng đường phía trước”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen

Đại học Copenhagen là trường đại học lâu đời nhất Đan Mạch và là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu Bắc Âu. Đại học Copenhagen có mạng lưới hợp tác quốc tế rộng; có thế mạnh nổi bật về khoa học tự nhiên, y - dược, khoa học xã hội, luật và nhân văn.

Bày tỏ vui mừng được đến thăm Đại học Copenhagen, ngôi trường có gần 550 năm lịch sử, trong năm hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhắc lại câu tục ngữ của người Đan Mạch: “Con đường đến nhà một người bạn không bao giờ xa”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, khoảng cách giữa Hà Nội và Copenhagen chưa bao giờ là rào cản khi hai dân tộc luôn dành cho nhau sự trân trọng và tình cảm chân thành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, cuộc gặp gỡ với các giáo sư, sinh viên và bạn bè Đan Mạch hôm nay mang ý nghĩa đặc biệt, nhằm chuyển hóa nền tảng hữu nghị đặc biệt thành một hình mẫu hợp tác mới trong giai đoạn mới.

Chia sẻ câu chuyện phát triển của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới với hai mục tiêu 100 năm: trở thành nước có thu nhập trung bình cao, có công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Đó là lựa chọn đường lối kiên định độc lập, tự chủ; lấy con người làm trung tâm, động lực và dùng tri thức, học hỏi để rút ngắn khoảng cách phát triển.

“Không còn dựa vào lao động giá rẻ hay tài nguyên, Việt Nam xác định mô hình phát triển tự chủ, tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập. Trong đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế tri thức là động lực cốt lõi; chuyển đổi xanh, năng lượng là cơ hội tái cấu trúc nền kinh tế mà không đánh đổi môi trường; giáo dục là quốc sách hàng đầu. Mục tiêu cuối cùng của tăng trưởng không phải là con số, mà để người dân thụ hưởng thành quả một cách thực chất, công bằng và bình đẳng, để nước Việt Nam ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

Việt Nam đặc biệt coi trọng bài học từ Đan Mạch về lòng tin xã hội, nền hành chính minh bạch, có trách nhiệm và chính sách ổn định. Nhận thấy nhiều điểm tương đồng và lợi thế bổ sung cho nhau, Việt Nam coi Đan Mạch là đối tác tin cậy, trọng nghĩa trọng tình để cùng chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi và tạo ra giá trị mới cho chặng đường phía trước”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.

Các đại biểu tham dự phát biểu chính sách

Đánh giá cao việc Đan Mạch là một trong những nước Tây Âu đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ năm 1971, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ chân thành của nhân dân Đan Mạch trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập cũng như trong công cuộc tái thiết đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, sau 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác song phương đã chuyển hóa từ hỗ trợ một chiều sang hợp tác đa chiều, cùng có lợi trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục, y tế, giao lưu nhân dân, và nay tiếp tục mở rộng sang năng lượng, khí hậu, công nghệ.

Từ chặng đường 55 năm hữu nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết có hai bài học lớn được rút ra đó là, mối quan hệ đã được thử thách qua thăng trầm lịch sử để tạo nên nền tảng tin cậy sâu sắc - nền móng vững chắc cho một chương phát triển mới.

Đồng thời nội hàm hợp tác cần linh hoạt chuyển đổi theo thời đại. Tiếp nối Đối tác toàn diện (2013) và Đối tác Chiến lược xanh (2023), hai nước cần một “mô hình hợp tác mới” toàn diện, chiến lược hơn- nơi thế mạnh về khoa học, công nghệ, chuyển đổi xanh của Đan Mạch gặp gỡ quyết tâm chính trị và tiềm năng phát triển nhanh, bền vững của Việt Nam.

“Nâng tầm hợp tác từ Đối tác Chiến lược xanh lên một khuôn khổ quan hệ chiến lược và toàn diện hơn. Đây là bước đi tất yếu nhằm đưa hợp tác song phương trở thành mô hình tiêu biểu giữa một quốc gia Đông Nam Á và một đối tác Bắc Âu, giúp hai nước trở thành cửa ngõ, đầu cầu chiến lược của nhau tại ASEAN và EU.

Sự tin cậy chính trị sâu sắc, những giá trị chung và tầm nhìn tương đồng sẽ là cơ sở để mở ra không gian hợp tác rộng lớn: tăng cường tiếp xúc thường xuyên qua các kênh Nhà nước, Quốc hội, chính đảng, địa phương và doanh nghiệp; mở rộng sang các lĩnh vực giàu tiềm năng, đồng thời phối hợp chặt chẽ trong giải quyết các vấn đề toàn cầu”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam và Đan Mạch không chỉ bổ trợ cho nhau về thị trường, nguồn lực và công nghệ mà còn chia sẻ lợi ích tương đồng trong việc xây dựng chuỗi cung ứng an toàn và duy trì thương mại tự do. Việc kết nối hạ tầng, logistics và chuỗi giá trị giữa hai nước sẽ tạo nên mắt xích quan trọng nối liền Đông Nam Á với Bắc Âu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, với tiềm năng lớn còn dư địa mở rộng, mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ USD nên được nhìn nhận là điểm khởi đầu, chứ không phải đích đến. Bên cạnh đó, hợp tác khoa học công nghệ cần chuyển từ trao đổi đơn lẻ sang cơ chế thường xuyên thông qua một khuôn khổ hợp tác song phương nhằm đồng tài trợ nghiên cứu, trao đổi nhà khoa học trẻ và chuyển giao công nghệ có chọn lọc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng để phát triển bền vững, một đất nước cần xây dựng năng lực mới. Việt Nam có nhu cầu lớn về nhân lực chất lượng cao, trong khi Đan Mạch sở hữu nền tảng khoa học và giáo dục xuất sắc - tiêu biểu là Đại học Copenhagen.

Những kết quả hợp tác tích cực trong y tế, điều trị bệnh không lây nhiễm cần được nhân rộng sang các lĩnh vực mũi nhọn khác như công nghệ sinh học, y dược, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo.

Toàn cảnh buổi phát biểu chính sách

Đối với các vấn đề khu vực và toàn cầu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, các quốc gia cần tăng cường đối thoại về trách nhiệm, sự an toàn và quyền lợi của cộng đồng; Việt Nam mong muốn cùng Đan Mạch đóng góp thiết thực vào nỗ lực này. Là những quốc gia biển, Việt Nam mong Đan Mạch ủng hộ các nỗ lực bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982. Khi cùng chia sẻ những giá trị chung ấy, quan hệ Việt Nam - Đan Mạch sẽ vượt qua khuôn khổ song phương để đóng góp tích cực cho một thế giới hòa bình, công bằng và phát triển bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, nhìn lại 55 năm qua, Việt Nam và Đan Mạch đã xây dựng niềm tin sâu sắc để mở ra một khung trời hợp tác mới. Trước những biến động và thách thức toàn cầu, chính sự đồng lòng, chia sẻ tri thức và kề vai sát cánh sẽ giúp hai dân tộc biến mọi thách thức thành cơ hội. Trong hành trình đó, các bạn sinh viên chính là lực lượng tiên phong viết tiếp những chương mới rực rỡ hơn.

Sau khi kết thúc phát biểu chính sách, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trả lời một số câu hỏi liên quan đến quá trình chuyển đổi xanh đóng vai trò gì trong mô hình phát triển mới của Việt Nam. Việc hợp tác với các trường đại học quốc tế (như Đại học Copenhagen) nên tập trung vào những lĩnh vực nào để thúc đẩy chuyển giao tri thức và công nghệ, nâng cao năng lực, qua đó biến chuyển đổi xanh thành động lực cho tăng trưởng và năng lực cạnh tranh.

Trả lời câu hỏi về việc Chính phủ Việt Nam đang triển khai những sáng kiến nào khác để vừa hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, vừa giúp tránh “bẫy thu nhập trung bình”? Đặc biệt là thông qua việc chuyển đổi nền kinh tế từ định hướng sản xuất sang định hướng tiêu dùng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, để thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, thách thức lớn của Việt Nam trong giai đoạn phát triển tiếp theo không chỉ là duy trì tốc độ tăng trưởng cao, mà còn là nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, định hướng vượt qua bẫy thu nhập trung bình của Việt Nam dựa trên “ba chuyển dịch”: từ lao động giá rẻ sang năng suất và đổi mới sáng tạo; từ tăng trưởng theo chiều rộng sang tăng trưởng xanh, số hóa và bao trùm; từ phụ thuộc chủ yếu vào xuất khẩu sang cân bằng giữa xuất khẩu và thị trường tiêu dùng trong nước.

“Chuyển từ tăng trưởng dựa vào vốn và lao động sang tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là chìa khóa để thoát bẫy thu nhập trung bình. Việt Nam đang ưu tiên phát triển các ngành công nghệ chiến lược như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu, đi kèm chương trình đào tạo nhân lực kỹ thuật cao. Đặc biệt, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp Việt Nam để thúc đẩy chuyển giao công nghệ, kỹ năng quản trị và nâng cao vị trí của doanh nghiệp nội địa trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Thứ hai, cải cách thể chế để trở thành nền tảng kiến tạo không gian phát triển. Yêu cầu đặt ra đối với thể chế trong giai đoạn mới không chỉ là tháo gỡ rào cản, mà phải tạo lập cơ chế để các nguồn lực được khơi thông. Nhất là trong bối cảnh xuất hiện hàng loạt mô hình kinh tế mới.

Thứ ba là phải đầu tư vào nguồn lực con người. Kinh nghiệm của các nền kinh tế đã vượt qua bẫy thu nhập trung bình cho thấy chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quyết định”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết.

Việt Cường/VOV