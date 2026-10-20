Quân đội Ukraine lại gây sốc, dùng drone thực hiện chiến dịch 'độc nhất vô nhị'

(VTC News) -

Quân đội lần đầu sơ tán binh sĩ bị thương khỏi tiền tuyến bằng drone. (Nguồn: CNN)

Thông tin được quân đội Ukraine và công ty quốc phòng Gurzuf Defense công bố ngày 19/10, trong một hoạt động được mô tả là chưa từng có tiền lệ.

Chiến dịch có sự tham gia của Lữ đoàn Xung kích Độc lập số 92, Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 30, Quân đoàn Lục quân số 10 và nhà sản xuất drone Ukraine Gurzuf Defense. Quân đội không tiết lộ thời điểm cụ thể cũng như khu vực tiền tuyến nơi chiến dịch diễn ra.

Theo Gurzuf Defense, người bị thương thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 30 đã trải qua gần 500 ngày tại một vị trí tiền tuyến, luôn đối mặt với nguy cơ tử vong. Các đồng đội vẫn duy trì liên lạc với anh và sử dụng drone để chuyển thực phẩm, nước uống, đạn dược và thuốc men.

Sau khi binh sĩ này bị thương nặng, việc sơ tán bằng đường bộ trở nên bất khả thi do hoạt động của drone Nga trong khu vực và địa hình bị rải mìn. Nếu tiếp cận bằng đường bộ hoặc sử dụng robot mặt đất - những phương thức thường được dùng để cứu thương - đội cứu hộ sẽ phải đối mặt với nguy hiểm lớn.

Để giải cứu đồng đội, lực lượng Ukraine sử dụng drone hạng nặng sáu cánh quạt Heavy Shot Ayudag-6, có khả năng nâng tải trọng lớn. Theo Gurzuf Defense, trước tiên, nhóm cứu hộ thả thiết bị chuyên dụng xuống cho binh sĩ. Sau đó, họ điều một drone trang bị nâng tới vị trí của anh.

Dưới sự hướng dẫn từ xa của các đồng đội vẫn duy trì liên lạc, binh sĩ tự cố định mình vào hệ thống sơ tán. Gurzuf Defense gọi đây là một “nhiệm vụ chưa từng có tiền lệ”.

Drone sau đó đưa binh sĩ đến một vị trí an toàn hơn, nơi các binh sĩ khác tiếp nhận và tổ chức chuyển anh tới bệnh viện. Chiến dịch kéo dài 1 giờ 14 phút 36 giây, với tổng quãng đường 62 km.

Công ty cho biết toàn bộ chuyến bay đòi hỏi phải giám sát chặt chẽ không phận và triển khai biện pháp bảo vệ trước tác chiến điện tử. Theo Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 30, binh sĩ hiện được điều trị và phục hồi chức năng, tính mạng không còn bị đe dọa.

Dù vậy, đồng sáng lập Gurzuf Defense Pavlo Feldblium cảnh báo không nên coi sơ tán thương binh bằng đường không là phương thức thông thường, do những rủi ro mà người bị thương phải đối mặt trong quá trình vận chuyển. Mỗi nhiệm vụ cần được đánh giá và lập kế hoạch riêng, tùy thuộc vào hoàn cảnh và địa điểm cụ thể.

Theo hãng tin Ukraine Ukrainska Pravda, nền tảng drone Heavy Shot Ayudag-6 hoạt động ở độ cao 150-300 m. Bản thân thiết bị nặng khoảng 98 kg, có thể mang tải trọng từ 70 đến 90 kg.