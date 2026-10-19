Ông Trump gây sốc với tuyên bố mới về Tổng thống Ukraine

(VTC News) -

Hôm 18/10, trong một bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại tuyên bố về cuộc tấn công của Ukraine vào nhà máy lọc dầu của Nga góp phần làm tăng giá năng lượng, gây thiệt hại cho người tiêu dùng và doanh nghiệp Mỹ.

“Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không quan tâm và thẳng thắn mà nói, với tất cả số tiền mà châu Âu đang hào phóng rót cho ông ta cũng như số tiền mà ông Joe Biden từng cho ông ta trước đây, ông ta không muốn chấm dứt cuộc chiến này, có lẽ chưa bao giờ muốn. Ông ta có thể đạt được một thỏa thuận tốt hơn vào 2 năm trước, so với bây giờ”, ông Trump viết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh thêm Ukraine đang “trong tình trạng hỗn loạn” và mô tả dân số nam giới của nước này là “ít ỏi, bị thương và/hoặc đã chết”.

Đầu tháng 10, ông Trump dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu dầu diesel của Nga nhằm kiềm chế giá năng lượng leo thang trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ. Đến ngày 16/10, ông tiếp tục đình chỉ các mức thuế quan rộng khắp nhắm vào khách hàng lớn mua dầu khí của Nga.

Tổng thống Mỹ cho rằng ông đang tập trung vào việc làm trung gian hòa giải hòa bình giữa Nga - Ukraine và không muốn “làm bất cứ điều gì có thể, một cách ngu ngốc, đẩy Nga ra khỏi bàn đàm phán”.

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky khẳng định ông sẽ tham gia cuộc bầu cử tổng thống nếu Ukraine tổ chức sự kiện này trong thời gian thiết quân luật. Ông nhấn mạnh ông chắc chắn sẽ tái ứng cử, vì trọng trách đối với vận mệnh đất nước chừng nào cuộc xung đột với Nga còn tiếp diễn.

“Nếu bầu cử diễn ra trong thời chiến, tất nhiên đó là trách nhiệm của tôi. Bởi tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ đất nước từ những ngày đầu tiên cho tới khi cuộc chiến này kết thúc”, ông Zelensky cho hay.

Nhưng người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Tổng thống Zelensky không thực sự cần 60 ngày để tổ chức bầu cử, mà muốn dùng khoảng thời gian đó để tập hợp lại lực lượng, phục hồi năng lực chiến đấu và tiếp tục cuộc chiến.

Tương tự, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh Moskva sẽ không chấp nhận một lệnh ngừng bắn nhằm tạo điều kiện cho Ukraine tổ chức bầu cử tổng thống.