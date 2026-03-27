Ông Trump cân nhắc điều thêm 10.000 bộ binh tới Trung Đông

Kế hoạch này nhằm giúp ông có thêm các lựa chọn quân sự, trong khi vẫn song song xem xét khả năng đàm phán hòa bình với Iran.

Trong bối cảnh đó, tình hình Trung Đông tiếp tục leo thang với hàng nghìn người thiệt mạng sau gần bốn tuần giao tranh. Các cuộc không kích và tấn công qua lại giữa Iran, Mỹ và Israel vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.

Ông Trump cân nhắc điều thêm khoảng 10.000 binh sĩ trên bộ tới Trung Đông (Ảnh minh hoạ)

Israel cho biết đã tiêu diệt một chỉ huy cấp cao của Hezbollah tại Lebanon, đồng thời tấn công nhiều mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran. Tuy nhiên, việc phải cùng lúc mở nhiều mặt trận đang khiến quân đội nước này chịu áp lực lớn.

Có thông tin một chỉ huy hải quân cấp cao thiệt mạng trong chiến dịch của Israel, dù phía Tehran chưa xác nhận. Các cuộc tấn công gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr cũng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra sự cố phóng xạ nghiêm trọng.

Iran đồng thời cảnh báo rằng các khách sạn trong khu vực Trung Đông có sự hiện diện của lực lượng Mỹ có thể trở thành mục tiêu tấn công hợp pháp. Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết quân đội Mỹ rút khỏi các căn cứ quân sự tại các quốc gia Arab vùng Vịnh thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), và đang lưu trú tại khách sạn cùng các tòa nhà văn phòng. Ông kêu gọi các khách sạn trong khu vực từ chối phục vụ quân nhân Mỹ.

CNN cho biết họ không thể xác minh các thông tin trong báo cáo liên quan cũng như tuyên bố của phía Iran, và cả giới chức Mỹ lẫn các nước GCC đều chưa đưa ra phản hồi công khai.

Xung đột cũng gây ảnh hưởng lan rộng ra ngoài khu vực. Philippines đã ban bố tình trạng khẩn cấp do thiếu hụt năng lượng, với nguồn cung dầu chỉ còn đủ trong khoảng 40-45 ngày.

Ông Trump cho biết Iran đã đề nghị Mỹ tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng trong 7 ngày, và ông đã kéo dài thời gian này lên 10 ngày, đến hạn ngày 6/4. Tuy nhiên, phía Iran bác bỏ thông tin này. Các bên trung gian cho biết Tehran chưa từng chính thức yêu cầu tạm dừng các cuộc tấn công, dù vẫn để ngỏ khả năng đàm phán.