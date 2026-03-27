Lần đầu tiên trong lịch sử tiền giấy USD sẽ được in chữ ký của Tổng thống Trump

Tổng thống Donald Trump sẽ đưa tên của mình lên các tờ USD, đánh dấu lần đầu tiên chữ ký của một tổng thống đương nhiệm xuất hiện trên tiền giấy, theo thông báo của Bộ Tài chính Mỹ hôm 27/3.

Bộ này cho biết chữ ký của ông Trump sẽ được in lên tiền nhằm kỷ niệm 250 năm thành lập đất nước này. Trước đây, tiền giấy Mỹ luôn mang chữ ký của Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân khố Mỹ, kể từ khi được phát hành lần đầu vào năm 1861.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Dấu ấn của Tổng thống trong lịch sử với vai trò kiến trúc sư của sự phục hồi kinh tế ‘Thời kỳ Hoàng kim’ của nước Mỹ là không thể phủ nhận", Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nói. “Việc in chữ ký của ông lên tiền tệ Mỹ không chỉ phù hợp mà còn hoàn toàn xứng đáng".

Tuy nhiên, các cuộc thăm dò cho thấy cử tri không hài lòng với tình hình kinh tế, do lạm phát gia tăng và chi phí sinh hoạt cao. Giá dầu cũng đã tăng kể từ khi xung đột với Iran bắt đầu, khiến một số cử tri bày tỏ sự lo ngại.

Đa số cử tri không hài lòng với cách Tổng thống Donald Trump xử lý các vấn đề nổi bật trong những tháng đầu của một năm bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong khi Đảng Dân chủ vẫn đang chiếm ưu thế trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát Quốc hội, theo một cuộc thăm dò toàn quốc mới của NBC News.

Trong khi đó, một ủy ban liên bang gồm các thành viên do ông Trump bổ nhiệm gần đây cũng phê duyệt thiết kế đưa hình ảnh của ông lên đồng tiền vàng kỷ niệm 24 karat, cũng để kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ. Tuy nhiên, thiết kế này vẫn cần được Bộ Tài chính chính thức phê duyệt.

Vào năm 2020, ông Trump đã in tên mình lên các tấm séc hỗ trợ COVID, khoản tiền mặt trực tiếp gửi tới người dân Mỹ trong đại dịch.

Việc thêm tên vào tiền Mỹ là nỗ lực mới nhất của Trump nhằm để lại dấu ấn của mình lên chính phủ liên bang theo những cách mà các tổng thống trước đây chưa từng làm.

Tên của ông hiện cũng được gắn với Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Kennedy và Viện Hòa bình Mỹ tại Washington, cũng như các chương trình thuốc giảm giá, tài khoản tiết kiệm và các tàu chiến đang được đề xuất.