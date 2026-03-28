Ông Nghiêm Xuân Thành làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ủy ban Kiểm tra Trung ương có 23 ủy viên do ông Trần Sỹ Thanh làm chủ nhiệm.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm các ông, bà: Trần Tiến Hưng - Phó Chủ nhiệm thường trực, Nguyễn Hồng Lĩnh, Trần Thị Hiền, Hà Quốc Trị, Đoàn Anh Dũng, Đinh Hữu Thành, Nghiêm Xuân Thành, Nguyễn Minh Quang, Lê Văn Thành.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng; tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Trước đó, tại hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trung ương đã bầu ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa làm ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Nghiêm Xuân Thành sinh năm 1969, quê tỉnh Phú Thọ. Ông là ủy viên Trung ương Đảng 2 khóa (XIII,XIV); trình độ chuyên môn tiến sĩ Kinh tế, thạc sĩ Tài chính - Tiền tệ - Tín dụng, đại học chuyên ngành Kế toán.

Trong quá trình công tác, ông có nhiều năm gắn bó với ngành ngân hàng. Trưởng thành từ cán bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank), ông Nghiêm Xuân Thành dần kinh qua các chức vụ như: Phó tổng giám đốc VietinBank, Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương.

Ông Nghiêm Xuân Thành được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang vào giữa tháng 6/2021.

Sau hơn 3 năm, vào tháng 11/2024, ông được điều động, phân công và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.