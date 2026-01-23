Ông Trần Sỹ Thanh tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV

(VTC News) -

Tại Hội nghị lần thứ nhất diễn ra sáng 23/1, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIV gồm 23 Ủy viên. Ông Trần Sỹ Thanh tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIV. Tại Hội nghị, ông Trần Sỹ Thanh cũng được bầu vào Bộ Chính trị khoá XIV.

Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV. (Ảnh: Hoàng Hà)

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh sinh năm 1971, quê quán tỉnh Nghệ An. Ông có trình độ Thạc sĩ Kinh tế, Đại học Tài chính - kế toán; Cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông từng giữ chức: Chánh Văn phòng Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính); Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí quốc gia; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Tháng 7/2022, Bộ Chính trị điều động, phân công ông Trần Sỹ Thanh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Sau đó ông được HĐND TP Hà Nội bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII hồi tháng 11/2025, Trung ương bầu ông Trần Sỹ Thanh tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Ngày 22/1/2026, Đại hội XIV của Đảng công bố danh sách 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Ông Trần Sỹ Thanh là một trong số 200 nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Nhóm phóng viên