Bàn giao công tác của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Tới dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Tại lễ bàn giao công tác, chúc mừng hai ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội và ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương được Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị tín nhiệm giao giữ các cương vị mới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đồng thời nhấn mạnh: "Sự kiện bàn giao của hai đồng chí là sự kiện quan trọng để đảm bảo cho các công việc của Đảng, của Ủy ban Kiểm tra Trung ương được liên tục, bài bản, kế thừa và duy trì hoạt động hiệu quả thông suốt của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, của cơ quan kiểm tra Trung ương".

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng hoa chúc mừng hai ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội và ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: "Trong thời gian giữ cương vị Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đã hết sức tâm huyết và trách nhiệm, có những đóng góp rất quan trọng, góp phần đổi mới phương thức, phương pháp cách thức kiểm tra, giám sát của Đảng, tạo ra những dấu ấn nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong thời kỳ vừa qua".

Thường trực Ban Bí thư chúc ông Nguyễn Duy Ngọc trên cương vị mới sẽ đạt được nhiều thành công trong lãnh đạo Thủ đô Hà Nội ngày càng phát triển giàu đẹp.

Thường trực Ban Bí thư khẳng định: "Những năm qua, ngành kiểm tra, Ủy ban kiểm tra, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, cùng với sự nỗ lực phấn đấu đoàn kết, thống nhất vượt qua mọi khó khăn, thách thức và hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn, được Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao, được cán bộ đảng viên và nhân dân hoan nghênh đồng tình, ủng hộ.

Hình ảnh uy tín của ngành kiểm tra, của Ủy ban kiểm tra và cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Trung ương ngày càng được nâng lên, đội ngũ cán bộ, công chức được tôi luyện và trưởng thành. Đó là những kết quả, công sức, trí tuệ, tâm huyết, sự tận tụy hết lòng hết sức vì công việc chung của tập thể Ủy ban, của đội ngũ cán bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương..."

Toàn cảnh buổi bàn giao.

Ông Trần Cẩm Tú tin tưởng rằng với trách nhiệm cao và bề dày kinh nghiệm trong quá trình công tác, ông Trần Sỹ Thanh sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng với tập thể Ủy ban, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết thống nhất, bản lĩnh, ý chí nỗ lực quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và giành được những kết quả thành tích cao hơn trong thời gian sắp tới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Quán triệt sâu sắc những định hướng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư Tô Lâm.

"Tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện các mặt công tác; đóng góp tích cực quan trọng hơn nữa vào công cuộc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nhiệm vụ trước mắt trong thời gian tới chúng ta phải tập trung tham mưu để phục vụ tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, nhiệm vụ rất trọng tâm, thời gian rất ngắn", ông Trần Cẩm Tú nêu rõ.

Với quyết tâm chính trị cao, đoàn kết thống nhất, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tin tưởng sâu sắc rằng Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, xứng đáng với niềm tin của cán bộ đảng viên và Nhân dân.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại buổi bàn giao.

Tại lễ bàn giao, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết, thời gian làm việc tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương không dài nhưng là khoảng thời gian đặc biệt quý giá. Trong thời gian đó, ông có điều kiện tiếp cận gần hơn với những vấn đề cốt lõi của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, học nhiều điều sâu sắc về tư duy kiểm tra trong lãnh đạo; Tư duy chính trị trong giám sát và tư duy đạo đức trong thi hành kỷ luật.

Trong 9 tháng qua, ông Ngọc đã nỗ lực cố gắng hết mình cùng các uỷ viên Ủy ban triển khai toàn diện các mặt công tác. Những kết quả đạt được đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận.

Ông Nguyễn Duy Ngọc tin tưởng trong thời gian tới, tập thể Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương - đứng đầu là ông Trần Sỹ Thanh sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết, thống nhất, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm, các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tín nhiệm bầu ông giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và nhấn mạnh: Ủy ban Kiểm tra Trung ương là nơi từng gắn bó trong quá trình công tác, nay được trở về là vinh dự to lớn đồng thời là trách nhiệm lớn lao, đòi hỏi bản thân phải chủ động, nỗ lực tận tâm tận lực, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên cương vị Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Trần Sỹ Thanh khẳng định sẽ phát huy những kinh nghiệm của bản thân, cùng tập thể Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương gìn giữ và tiếp tục phát huy những thành tựu, kết quả đạt được của ngành kiểm tra Đảng qua các thời kỳ; Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, đoàn kết thống nhất cao; Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng theo quy định của điều lệ Đảng; Hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Trước mắt là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, quyết tâm cùng lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cán bộ công chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương xây dựng ngành kiểm tra ngày càng vững mạnh, xứng đáng là nơi Đảng đặt niềm tin để bảo vệ kỷ cương, Nhân dân đặt kỳ vọng để bảo vệ công bằng.