Bí thư Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Theo Thông báo Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nghiêm Xuân Thành.

Ông Nghiêm Xuân Thành sinh năm 1969, quê quán xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ. Ông có trình độ Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Tài chính - Tiền tệ - Tín dụng, Đại học chuyên ngành Kế toán; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nghiêm Xuân Thành là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV.

Ông Nghiêm Xuân Thành có hơn 30 năm công tác trong ngành ngân hàng và từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Vietinbank; Chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước; Tổng Giám đốc Ngân hàng Vietcombank; Chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Vietcombank.

Tháng 6/2021, Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Ngày 25/10/2024, Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định ông Nghiêm Xuân Thành giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. Sau đó, ông cũng được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa mới.

Với nhân sự vừa được kiện toàn, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XIV gồm 23 thành viên.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương là ông Trần Sỹ Thanh.

8 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương là các ông/bà: Trần Tiến Hưng (Phó Chủ nhiệm Thường trực), Nguyễn Hồng Lĩnh, Trần Thị Hiền, Hà Quốc Trị, Đoàn Anh Dũng, Đinh Hữu Thành, Nguyễn Minh Quang, Lê Văn Thành.

Các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm các ông/bà: Đào Thế Hoằng, Lê Nguyễn Nam Ninh, Đinh Văn Cường, Trần Quốc Bình, Trịnh Thế Bình, Trần Văn Phúc, Ngô Đăng Nhật, Triệu Văn Chiến, Hoàng Công Huấn, Nguyễn Văn Oanh, Trần Việt Hà, Phạm Thái Hà, Lê Thị Mỹ Hạnh, Nghiêm Xuân Thành.