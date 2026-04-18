Ô tô bị tàu hỏa tông biến dạng, nam tài xế bỏ xe tháo chạy

Clip ghi lại sự việc.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ô tô biển số 30M-282.XX do Lê Văn T. (SN 1984, trú tại Vĩnh Hạ, xã Đại Xuyên, Hà Nội) di chuyển qua đường ngang dân sinh tại Km 35+637, khu gian Đồng Văn - Phú Xuyên thì bất ngờ bị tàu SE6/927 lao tới, va chạm mạnh.

Cú tông khiến ô tô bị văng ra xa, hư hỏng nặng. Rất may, nam tài xế đã kịp thời rời khỏi xe trước khi xảy ra va chạm nên không có thiệt hại về người.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 8 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã cử lực lượng đến hiện trường để xử lý vụ việc, phân luồng giao thông.

Cảnh sát đã kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy đối với tài xế T. và không phát hiện vi phạm; nguyên nhân sơ bộ được xác định là do lái xe dừng xe trong phạm vi an toàn đường sắt.