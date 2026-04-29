Nút giao 785 tỷ đồng dang dở gần 10 năm, hẹn hoàn thành cuối năm nay

Theo quy mô đầu tư, tuyến đường có tổng mức hơn 1.921 tỷ đồng, trong đó phần nút giao Phạm Tu với đường 70 chiếm hơn 785 tỷ đồng. Ngày 27/4 vừa qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trực tiếp kiểm tra tiến độ một số dự án giao thông trọng điểm, trong đó có nút giao Phạm Tu - đường 70. Qua kiểm tra, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất giải phóng mặt bằng theo các mốc cụ thể trong tháng 5, đồng thời không để dự án tiếp tục kéo dài. Chủ đầu tư và nhà thầu phải tổ chức thi công ngay khi có mặt bằng, xử lý đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và bảo đảm hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 31/12. (Ảnh: Quang Thái)