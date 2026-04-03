Nuôi thuỷ sản tự phát, ‘thủ phủ tôm hùm’ Đắk Lắk nhận rủi ro gấp đôi sau bão

Nuôi thuỷ sản tự phát, ngoài quy hoạch, đồng nghĩa với việc tự đặt mình ngoài “vùng an toàn” của chính sách. Khi chưa đăng ký, chưa được cấp phép, mọi rủi ro gần như người nuôi phải tự gánh chịu, kể cả khi thiên tai xảy ra trên diện rộng. Không ai có thể bảo vệ một hoạt động vốn đã sai ngay từ đầu. Câu chuyện sau bão vì thế không chỉ là mất mùa, mà là lời cảnh báo rõ ràng: nếu còn tiếp tục nuôi tràn lan, bất chấp quy hoạch, thì cái giá phải trả sẽ không dừng lại ở một vụ thiệt hại, mà có thể là mất luôn cơ hội được hỗ trợ, phục hồi và làm lại từ đầu.