Hai thiếu niên tử vong trong vụ tai nạn với xe tải ở TP.HCM

Ngày 20/12, cơ quan chức năng TP.HCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nói trên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 19/12, hai thiếu niên là H.C.T. (SN 2008, ngụ phường Khánh Hội) và L.M.H. (SN 2009, ngụ phường Xóm Chiếu) chở nhau trên xe máy mang BKS 59N1-341.xx, lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ theo hướng từ đường Nguyễn Thị Thập đi Khánh Hội. Chưa xác định người điều khiển phương tiện.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến khu vực gần cầu Kênh Tẻ (phường Tân Hưng), xe máy bất ngờ ngã xuống đường. Hai nạn nhân sau đó bị cuốn vào gầm xe tải biển số 50H-005.xx do ông P.H.N. (SN 1989, quê Cần Thơ) điều khiển, chạy song song bên trái, cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến hai thiếu niên tử vong tại chỗ, hai phương tiện bị hư hỏng nhẹ.

Nhận được tin báo, Công an phường Tân Hưng phối hợp với Đội CSGT Bến Thành (Phòng CSGT Công an TP.HCM) nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, ngày 13/12, lực lượng chức năng TP Hải Phòng đã phối hợp xác minh, làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến hai học sinh lớp 10 thương vong trên đường đi học về, xảy ra tại xã An Lão (Hải Phòng) vào khoảng 16h45 cùng ngày.

Vào thời điểm trên, anh Vũ Văn Sơn (sinh năm 1984, trú tại phường Phù Liễn, TP Hải Phòng) lái ô tô tải loại 1 tấn biển kiểm soát 5H-005xx trên Tỉnh lộ 360, theo hướng từ xã An Lão đi phường Kiến An. Đến trước cửa số nhà 15 Trần Tất Văn thuộc địa bàn xã An Lão, xe này va chạm với xe đạp điện do em Nguyễn T. M. cầm lái, chở sau em Nguyễn H. M. (cả hai đều sinh năm 2010, trú tại xã An Lão) chạy theo hướng ngược lại, gây thương tích nặng.

Em Nguyễn T. M. chết trên đường đi cấp cứu, còn em Nguyễn H.M được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghĩ Việt Tiệp Hải Phòng.

Hai nạn nhân đều là học sinh lớp 10 tại một trường THPT tại địa phương.