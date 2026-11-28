Ngày 28/11, lãnh đạo UBND xã Tri Lễ (Nghệ An) cho biết, Trường PTDTBT TH & THCS Tri Lễ vừa có báo cáo về vụ việc một nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn đánh ngay trong lớp học.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 30 giây ghi lại cảnh một nữ sinh đứng cạnh bàn học, bị nhóm bạn chửi bới, yêu cầu quỳ xuống xin lỗi.

Trong lúc nữ sinh đang nói lời xin lỗi, nhóm bạn liên tiếp dùng tay tát và dùng chân đạp vào mặt em. Đoạn clip sau khi được chia sẻ rộng rãi khiến nhiều người bức xúc, lo ngại về tình trạng bạo lực học đường.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS xã Tri Lễ.

Theo báo cáo của nhà trường, sự việc xảy ra ngày 25/11 tại điểm trường Nậm Nhoóng. Các học sinh liên quan đều là học sinh lớp 7A.

Qua xác minh, nhà trường xác định có 3 học sinh tham gia đánh bạn, gồm H.Q.T., L.T.H.T. và L.T.T.H. Nữ sinh bị đánh là em L.H.S.

Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn bộc phát trong quá trình sinh hoạt, học tập tại trường.

Sau khi nắm bắt sự việc, Ban Giám hiệu nhà trường đã yêu cầu các học sinh liên quan viết bản tường trình, làm rõ hành vi và trách nhiệm. Phụ huynh của các em cùng đại diện Tổ an ninh bản Nậm Nhoóng cũng được mời đến làm việc để phối hợp giải quyết.

UBND xã Tri Lễ yêu cầu nhà trường theo dõi sát tình hình sức khỏe, diễn biến tâm lý của các học sinh liên quan; tổ chức gặp gỡ, tư vấn tâm lý và hòa giải giữa các em.

Đồng thời, nhà trường được yêu cầu thành lập Hội đồng kỷ luật để xem xét, áp dụng hình thức xử lý phù hợp theo quy định.