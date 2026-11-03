Mẹ nam sinh lớp 10 bị đánh hội đồng ở Lạng Sơn: 'Con bị mờ cả hai mắt'

(VTC News) -

Sáng 3/11, chị Nguyễn Dương Thảo Ly (trú tại phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn, mẹ của nam sinh T.N.G.H) cho biết, gia đình vẫn tích cực theo dõi và điều trị cho con. Con trai chị là T.N.G.H, nạn nhân vụ bị nhóm học sinh Trường THPT Đồng Đăng cùng một số em trường khác hành hung.

Theo chị Ly, thị lực của H. ảnh hưởng nghiêm trọng. “Một bên mắt trái của cháu bị mờ nhiều, mắt bên phải cũng mờ nhưng đỡ hơn. Ngoài ra, vùng mặt bên trái của cháu có dấu hiệu bị lệch, khi nói chuyện cũng thấy rõ sự biến dạng. Gia đình vẫn đang tiếp tục theo dõi sát tình hình sức khỏe của cháu”, chị Ly nói.

Nam sinh T.N.G.H đang được gia đình và bác sĩ chăm sóc. (Ảnh: GĐCC).

Cho rằng sự việc xảy ra là điều không ai mong muốn, gia đình các học sinh có lẽ cũng không hề biết con mình làm như vậy, nhưng theo chị Ly, hành vi của nhóm tham gia hành hung con chị có sự chuẩn bị và tính toán từ trước.

Gia đình mong các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm, đồng thời giúp các phụ huynh khác yên tâm hơn.

Trước đó, lúc 21h10 ngày 29/10, tại khu vực đồi thuộc Khu đô thị Nam Hoàng Đồng (phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn), T.N.G.H bị một nhóm người gồm các học sinh lớp 10A3, 10A6 Trường THPT Đồng Đăng cùng một số học sinh trường khác vây đánh hội đồng.

Do quá hoảng sợ, H. giấu gia đình và giáo viên chủ nhiệm, nói dối vết thương là do ngã xe. Đến ngày 31/10, khi đưa con xuống Hà Nội thăm khám, gia đình mới bàng hoàng phát hiện sự thật và lập tức trình báo Công an phường Tam Thanh.

Em T.N.G.H với những vết thương bị nhóm bạn đánh.

Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Ban Giám hiệu Trường THPT Đồng Đăng phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để điều tra, làm rõ nguyên nhân cũng như mức độ vi phạm của từng cá nhân liên quan. Đại diện nhà trường và giáo viên chủ nhiệm cũng đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình chăm sóc sức khỏe cho em H.

Sở GD&ĐT khẳng định, căn cứ vào kết luận của cơ quan điều tra, các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc theo đúng quy định của ngành và pháp luật. Đồng thời, ngành giáo dục địa phương cũng đề nghị người dân không chia sẻ các hình ảnh, thông tin chưa được kiểm chứng gây ảnh hưởng đến tâm lý học sinh và quá trình điều tra.

Vụ việc đang được Công an phường Tam Thanh tiếp tục thụ lý, làm việc với các bên liên quan để xử lý.