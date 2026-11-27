(VTC News) -

Ngày 27/11, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ GD&ĐT tổ chức Hội thảo Giáo dục năm 2026 với chủ đề “Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”, có sự tham dự của 150 đại biểu.

Gần 84% học sinh tiểu học được thụ hưởng

PGS.TS Nguyễn Văn Hiền - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay, Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành và tổ chức thực hiện cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học bằng ngân sách cấp thành phố, bắt đầu từ năm học 2025-2026.

Chính sách được xác định là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW, hướng tới bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục và chăm lo phát triển toàn diện người học.

Bữa ăn học đường được xem là công cụ chính sách kết hợp ba mục tiêu: an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Đặc biệt, ở lứa tuổi 6-11, dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển thể chất và nhận thức của học sinh.

Thay vì chỉ hỗ trợ một nhóm đối tượng cụ thể, Hà Nội lựa chọn cách tiếp cận “phổ cập nhưng có phân tầng”. Toàn bộ kinh phí thực hiện, khoảng 3.600 tỷ đồng mỗi năm học, do ngân sách thành phố bảo đảm, không tạo áp lực lên ngân sách cấp xã.

PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. (Ảnh: Quochoi.vn)

Năm học 2025-2026, theo Nghị quyết số 18 của HĐND thành phố, học sinh tại các xã miền núi, bãi giữa sông Hồng được hỗ trợ 30.000 đồng/ngày; các khu vực còn lại được hỗ trợ 20.000 đồng/ngày.

Sau một năm triển khai, 99,86% cơ sở giáo dục tiểu học tổ chức hỗ trợ bữa ăn bán trú, với 633.323 học sinh thụ hưởng, tương đương gần 84% tổng số học sinh tiểu học. Số học sinh tham gia bán trú tăng khoảng 26%, góp phần tháo gỡ rào cản tài chính cho phụ huynh.

Sang năm học 2026-2027, Hà Nội sửa đổi Nghị quyết số 18 và ban hành Nghị quyết số 84, xác định mức ăn tối thiểu 40.000 đồng/ngày.

Theo cơ chế mới, Nhóm 1 được hỗ trợ 100% mức ăn, tương đương 40.000 đồng/ngày. Đối tượng gồm học sinh vùng dân tộc thiểu số, miền núi, học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh khuyết tật, học sinh hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội, con liệt sĩ và con thương binh. Nhóm 2 được hỗ trợ 70% mức ăn, tương đương 28.000 đồng/ngày.

Ông Hiền cho rằng việc quy định mức ăn tối thiểu đã chuyển trọng tâm chính sách từ “hỗ trợ bao nhiêu tiền” sang “bảo đảm chất lượng bữa ăn”.

Quản lý bữa ăn bằng kinh phí, chuẩn và dữ liệu

Hiện TP Hà Nội triển khai mô hình quản lý gắn chặt ba yếu tố: kinh phí, chuẩn chuyên môn và dữ liệu. Theo đó, ngân sách hỗ trợ được thực hiện trên cơ sở đáp ứng yêu cầu chuyên môn thống nhất và dữ liệu công khai.

Các trường xây dựng bảng định lượng thực phẩm, giá trị năng lượng riêng cho học sinh lớp 1-2 và lớp 3-5. Thực đơn được xây dựng theo chu kỳ tối thiểu hai tuần, không lặp lại món chính trong cùng chu kỳ.

Song song với chuẩn hóa chuyên môn, Hà Nội triển khai Hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường HanoiCheck. Các cơ sở giáo dục tổ chức bán trú phải cập nhật hằng ngày thực đơn, định lượng thực phẩm, giá trị năng lượng, thông tin nhà cung cấp, hóa đơn giá trị gia tăng, chứng từ kiểm dịch và hình ảnh thực tế suất ăn.

Theo Quyết định số 5066 ngày 17/9 của UBND thành phố, 4 đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì thực hiện kiểm tra đột xuất từ ngày 20/9/2026 đến hết ngày 31/5/2027.

Đoàn chủ tọa Phiên chuyên đề sáng tại Hội thảo Giáo dục năm 2026. (Ảnh: Quochoi.vn)

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn và tính chính xác của hồ sơ quyết toán. Mọi thay đổi thực đơn đột xuất phải có biên bản điều chỉnh được hiệu trưởng phê duyệt trước giờ chế biến.

Mỗi trường thành lập tổ tự giám sát an toàn thực phẩm, trong đó có ít nhất hai đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát khâu tiếp nhận thực phẩm và chia suất ăn hằng ngày.

Ông Hiền cho biết cơ chế giám sát được tổ chức ở ba tầng: cơ quan nhà nước, nhà trường và cộng đồng phụ huynh. Từ thực tiễn triển khai, Hà Nội rút ra một số bài học, trong đó nhấn mạnh việc công khai tài chính, đơn giá, nguồn gốc nguyên liệu; tăng cường kiểm tra thường xuyên, đột xuất; chuẩn hóa hồ sơ đối tượng thụ hưởng và bảo đảm dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác.

Tại hội thảo, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đề xuất Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành nghiên cứu xây dựng chính sách quốc gia về bữa ăn học đường cho học sinh tiểu học, có lộ trình phù hợp với khả năng ngân sách và điều kiện từng vùng.

Theo đề xuất, các địa phương tự cân đối được ngân sách có thể chủ động triển khai trước, Hà Nội là mô hình tham chiếu; ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho những địa phương chưa tự cân đối được nguồn lực.

Ông cũng kiến nghị ban hành chuẩn quốc gia về bữa ăn bán trú, quy định thống nhất định lượng, cơ cấu bữa ăn, điều kiện bếp và quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, cần bổ sung vị trí việc làm nhân viên dinh dưỡng, cấp dưỡng trong trường tiểu học công lập có tổ chức bán trú; hướng dẫn cơ chế lựa chọn nhà cung cấp phù hợp, bảo đảm cạnh tranh và minh bạch.

“Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xác định bữa ăn bán trú không chỉ là dịch vụ hỗ trợ sinh hoạt mà là nội dung giáo dục dinh dưỡng, thể chất và là chính sách an sinh xã hội trọng yếu, góp phần xây dựng nền tảng thể lực và trí tuệ cho thế hệ công dân Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại”, PGS.TS Nguyễn Văn Hiền nhấn mạnh.