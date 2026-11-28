(VTC News) -

Một tiết học AI của học sinh tiểu học tại TP.HCM.

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi cách học sinh tiếp cận kiến thức. Chỉ với vài câu lệnh, các em có thể tìm kiếm thông tin, giải đáp thắc mắc, thậm chí tạo ra những sản phẩm học tập hoàn chỉnh.

Tuy nhiên, khi ranh giới giữa việc tự học và phụ thuộc vào công nghệ ngày càng khó phân định, vai trò của người giáo viên không vì thế mà giảm đi, trái lại càng trở nên quan trọng trong việc hướng dẫn, kiểm chứng và giúp học sinh làm chủ tri thức.

Từ truyền đạt kiến thức đến định hướng dùng công nghệ

Tại tiết học trí tuệ nhân tạo (AI) ở Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP.HCM), cô giáo chủ nhiệm Trần Thị Bích Vy hướng dẫn học sinh lớp 2 trải nghiệm chủ đề “Khám phá ngôi nhà thông minh”. Thay vì tiếp cận những khái niệm công nghệ phức tạp, các em được làm quen với AI thông qua mô hình ngôi nhà có những không gian quen thuộc như phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp.

Cô Trần Thị Bích Vy hướng dẫn các em khám phá công nghệ AI.

Mỗi học sinh được trang bị một chiếc iPad để khám phá các thiết bị điện tử trong từng căn phòng như tivi, tủ lạnh, máy giặt... Các em thực hành điều khiển thiết bị bằng giọng nói, quan sát cách hệ thống tiếp nhận yêu cầu và thực hiện thao tác tương ứng.

“Hãy mở tivi cho tôi, Hãy bật máy lạnh cho tôi”, tiếng các em học sinh rộn ràng khắp lớp học.

Sau thời gian trải nghiệm cá nhân, cô Vy mời từng học sinh lên thực hành trên màn hình tivi lớn của lớp, trực tiếp đưa ra yêu cầu và quan sát kết quả.

“Thông qua hoạt động này, học sinh bước đầu nhận biết AI có thể được ứng dụng vào những công việc gần gũi trong cuộc sống. Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ nằm ở việc các em biết sử dụng thiết bị mà còn là cách giáo viên giúp học sinh hiểu những gì đang diễn ra”, cô Bích Vy nói.

Suốt tiết học, cô Bích Vy hướng dẫn từng bước, gợi mở để các em nhận biết công nghệ có thể hỗ trợ con người như thế nào. Nội dung được đơn giản hóa, gắn với những tình huống quen thuộc, phù hợp với khả năng tiếp thu và đặc điểm tâm sinh lý của học sinh lớp 2.

Theo cô Bích Vy, chương trình AI ở bậc tiểu học được xây dựng phù hợp với từng độ tuổi. Ở giai đoạn đầu, học sinh chủ yếu được làm quen, nhận biết AI trong cuộc sống và khám phá những ứng dụng đơn giản, qua đó từng bước hình thành năng lực số.

Cô cho rằng, AI không thể thay đổi hay thay thế tư duy của con người mà chỉ là công cụ hỗ trợ trong quá trình học tập, tiếp nhận kiến thức. Việc học sinh được tiếp cận công nghệ từ sớm, nếu có sự định hướng phù hợp của nhà trường và gia đình, sẽ giúp các em hình thành năng lực số cần thiết cho tương lai.

Học sinh tiểu học tại TP.HCM trải nghiệm tiết học AI.

Từ góc nhìn của người làm giáo dục, cô Bích Vy nhấn mạnh: “Việc đưa AI vào trường học phải đi cùng sự phối hợp giữa giáo viên và phụ huynh. Nếu ở trường, thầy cô có thể lựa chọn nội dung, tổ chức hoạt động và hướng dẫn học sinh sử dụng thiết bị thì khi về nhà, phụ huynh cũng cần quan tâm, giám sát việc tiếp cận công nghệ của con”.

Trẻ cần được hướng dẫn nhận biết nội dung nào phù hợp, điều gì nên và không nên thực hiện khi sử dụng các thiết bị số. Nếu thiếu sự đồng hành của người lớn, việc tiếp cận công nghệ từ sớm có thể khiến trẻ sử dụng thiết bị thiếu kiểm soát, thay vì phát huy được những lợi ích vốn có.

Không để AI làm thay tư duy của học sinh

Ở bậc học lớn hơn, bài toán đặt ra với giáo viên không chỉ là giúp học sinh nhận biết AI mà còn hướng dẫn các em khai thác công cụ này trong quá trình học tập mà không phụ thuộc vào những kết quả có sẵn.

Trong tiết Tin học tại Trường Trung học Pathway School - cơ sở Phước Bình (TP.HCM), học sinh lớp 12 được giao thực hành thiết kế trang web bằng ngôn ngữ HTML. Với chủ đề tự chọn, nhóm hai học sinh Ái Tâm và Trí Nguyễn quyết định xây dựng một website bán nước hoa. Hai em cùng trao đổi, lên ý tưởng, xác định nội dung, bố cục các danh mục và phân chia công việc trước khi bắt tay thực hiện.

Trong quá trình lập trình, khi gặp những đoạn mã hoặc thẻ HTML chưa hiểu rõ chức năng, cách sử dụng, hai em chủ động đặt câu hỏi cho AI để được giải thích và hướng dẫn cách vận dụng. Công cụ này còn được sử dụng để tham khảo ý tưởng, gợi ý nội dung và hỗ trợ xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình thiết kế.

“Em thấy AI rất bổ ích, chỉ cần mình biết ứng dụng đúng cách, không lạm dụng. Em thường dùng AI như một người bạn đồng hành trong học tập để tra cứu thông tin, kiểm chứng thông tin tìm kiếm ý tưởng…”, Ái Tâm chia sẻ.

Thầy Nguyễn Văn Châu Hiếu hướng dẫn học sinh xây dựng Website.

Thầy Nguyễn Văn Châu Hiếu, giáo viên môn Tin học liên tục đến từng nhóm để quan sát tiến độ thực hành, hướng dẫn cách triển khai và giải đáp khó khăn của học sinh. Khi các em sử dụng AI để tìm kiếm câu trả lời hoặc hỗ trợ viết mã, thầy không chỉ quan tâm đến kết quả mà còn đặt câu hỏi để học sinh hiểu rõ nội dung đang thực hiện, biết vì sao cần sử dụng đoạn mã đó và nó có tác dụng gì đối với trang web.

Theo thầy Châu Hiếu, học sinh có thể sử dụng các công cụ như ChatGPT, Gemini để tham khảo, phát triển nội dung hoặc hỗ trợ tạo mã nguồn. Tuy nhiên, AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ một phần quá trình thực hiện, không thể thay thế việc tìm hiểu kiến thức và trực tiếp thực hành của các em.

“Để hạn chế tình trạng học sinh phụ thuộc vào công nghệ, giáo viên xây dựng các tiêu chí đánh giá cụ thể ngay từ đầu. Những phần sản phẩm có sự trợ giúp của AI chỉ được tính điểm ở mức giới hạn, tối đa khoảng 3 điểm trên thang điểm 10. Phần đánh giá còn lại tập trung vào khả năng vận dụng kiến thức, mức độ hiểu và làm chủ sản phẩm của từng học sinh”, thầy Hiếu nói.

Đặc biệt, sau khi hoàn thành website, học sinh sẽ có một buổi thực hành tiếp theo để trình bày, giải thích về sản phẩm. Giáo viên căn cứ vào nội dung website, những đoạn mã được sử dụng và kiến thức chuyên môn để đặt câu hỏi. Với những nội dung vượt quá phạm vi kiến thức đã được hướng dẫn, thầy sẽ hỏi sâu hơn để kiểm tra khả năng giải thích và hiểu biết thực tế của học sinh.

Cách đánh giá này giúp giáo viên nhận diện mức độ hỗ trợ của AI, đồng thời xác định học sinh có thực sự tìm hiểu, tiếp thu kiến thức hay chỉ sử dụng kết quả có sẵn từ công cụ.

Thầy Châu Hiếu cho rằng, hiện nay học sinh có nhiều điều kiện tiếp cận công nghệ, đặc biệt là AI không chỉ trong lớp học mà cả khi tự học ở nhà. Vì vậy, giáo viên khó có thể kiểm soát hoàn toàn việc các em sử dụng công cụ này. Thay vì cấm đoán, thầy lựa chọn hướng dẫn học sinh sử dụng có chọn lọc, đồng thời chú trọng kiểm tra khả năng hiểu và vận dụng kiến thức.

Từ những trải nghiệm ban đầu ở bậc tiểu học đến hoạt động thực hành chuyên sâu ở bậc trung học, có thể thấy AI đang mở ra nhiều cách thức tiếp cận kiến thức mới cho học sinh. Tuy nhiên, công nghệ chỉ thực sự phát huy giá trị khi người học biết cách sử dụng và không đánh mất khả năng tư duy độc lập.

Trong bối cảnh đó, người giáo viên không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn trở thành người định hướng, giúp học sinh biết đặt câu hỏi, kiểm chứng thông tin, lựa chọn cách sử dụng công nghệ phù hợp và chịu trách nhiệm với sản phẩm của mình. AI có thể đưa ra câu trả lời nhanh chóng, nhưng việc giúp học sinh hiểu vì sao có câu trả lời ấy và biết vận dụng vào thực tế vẫn là vai trò không thể thay thế của người thầy.