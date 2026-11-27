(VTC News) -

Ngày 27/11, tại Hội thảo Giáo dục 2026 với chủ đề “Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học công lập.

Theo định hướng, việc sắp xếp hướng tới giảm ít nhất 20% số cơ sở, nhằm tập trung nguồn lực, nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu, dự kiến hoàn thành trong quý I/2027.

Cùng với việc sắp xếp hệ thống cơ sở giáo dục đại học công lập, Chính phủ tập trung triển khai Chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, định hướng phát triển khoảng 30 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm và 3-5 đại học tinh hoa, đóng vai trò dẫn dắt sự phát triển của toàn hệ thống.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội thảo Giáo dục 2026. (Ảnh: Quochoi.vn)

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết, việc cơ cấu lại hệ thống đại học cần gắn với nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Chính phủ cũng chỉ đạo rà soát, cơ cấu lại ngành, nghề và chương trình đào tạo phù hợp với mô hình phát triển đất nước; dừng các chương trình đào tạo mà xã hội không còn nhu cầu. Các ngành kỹ thuật, công nghệ chiến lược, khoa học cơ bản và lĩnh vực thiết yếu sẽ được ưu tiên. Đồng thời, quản lý chất lượng được siết chặt từ điều kiện mở ngành, tuyển sinh đến chuẩn đầu ra, nhất là đối với các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe, sư phạm và pháp luật.

Một nhiệm vụ khác là đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ đại học toàn diện, thực chất, không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính.

Chính phủ định hướng thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước, nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, gắn đào tạo với nghiên cứu, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ. Các trường đại học cần phát huy vai trò là trung tâm tri thức, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đối với giáo dục nghề nghiệp, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Kết quả đến nay vượt xa mục tiêu giảm tối thiểu 30% số cơ sở theo yêu cầu.

Việc sắp xếp, giảm đầu mối phải hướng tới đổi mới công tác quản trị và nâng cao chất lượng đào tạo, không chỉ đơn thuần là giảm số lượng cơ sở.

Thời gian tới, Chính phủ tiếp tục phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, linh hoạt, hiện đại và hội nhập; ưu tiên đầu tư các cơ sở đào tạo chất lượng cao, ngành nghề trọng điểm, tiếp cận trình độ khu vực và quốc tế.

Việc triển khai mô hình trung học nghề sẽ được thúc đẩy, cùng với tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp. Chính phủ cũng định hướng tạo điều kiện để người lao động được đào tạo lại, nâng cao kỹ năng, chuyển đổi nghề nghiệp và học tập suốt đời.