(VTC News) -

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp THPT, trong đó đề xuất điều chỉnh danh mục chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi môn này trong xét công nhận tốt nghiệp.

Theo dự thảo, có hai nhóm thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027.

Hai nhóm thí sinh được đề xuất miễn thi Ngoại ngữ

Nhóm thứ nhất là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Nhóm thứ hai là thí sinh có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ được quy định tại danh mục của quy chế hoặc chứng chỉ ngoại ngữ được Bộ GD&ĐT công nhận tương đương với Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Đối với nhóm này, thí sinh phải đạt từ bậc 3 trở lên và chứng chỉ còn giá trị sử dụng đến ngày làm thủ tục dự thi.

Như vậy, để được miễn thi Ngoại ngữ, thí sinh cần đáp ứng đúng điều kiện về đối tượng hoặc sở hữu chứng chỉ nằm trong danh mục được quy định tại dự thảo.

Thí sinh dự thi Tốt nghiệp THPT năm 2026. (Ảnh: Minh Đức)

IELTS từ 4.0, TOEFL iBT từ 45 điểm được đề xuất công nhận

Theo danh mục chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT tại dự thảo, các chứng chỉ tiếng Anh tiếp tục được đề xuất công nhận gồm TOEFL ITP từ 450 điểm, TOEFL iBT từ 45 điểm, IELTS từ 4.0 và TOEIC đủ bốn kỹ năng với mức điểm tối thiểu theo từng kỹ năng.

Với các ngoại ngữ khác, dự thảo giữ các mức chứng chỉ tối thiểu như TORFL cấp độ 1 đối với tiếng Nga; TCF 300 điểm hoặc DELF B1 đối với tiếng Pháp; HSK cấp độ 3 hoặc TOCFL cấp độ 3 đối với tiếng Trung Quốc.

Đối với tiếng Đức, thí sinh có thể sử dụng Goethe-Zertifikat B1 hoặc DSD B1. Với tiếng Nhật, danh mục gồm JLPT N3 hoặc J.TEST cấp độ D; tiếng Hàn có TOPIK cấp độ 3.

Các mức chứng chỉ trên là nội dung được đề xuất trong dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2027.

Dự kiến danh mục chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi môn ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2027.

Một điểm đáng chú ý trong dự thảo là lộ trình điều chỉnh danh mục chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi.

Theo đề xuất, từ ngày 1/1/2028, Bộ GD&ĐT chỉ xem xét miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT đối với chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam hoặc Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, đạt từ bậc 3 trở lên.

Bên cạnh đó là chứng chỉ ngoại ngữ của nước ngoài đã được Bộ GD&ĐT công nhận để sử dụng trong hệ thống giáo dục quốc dân và đạt từ bậc 3 trở lên.

Dự thảo cũng quy định, người đủ điều kiện miễn thi môn Ngoại ngữ nhưng vẫn muốn tham gia thi môn này trong kỳ thi tốt nghiệp phải sử dụng kết quả thi để tính điểm xét tốt nghiệp THPT.