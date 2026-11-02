Tạm đình chỉ giáo viên mầm non bị tố đánh bé trai hơn 17 tháng tuổi ở Hải Phòng

(VTC News) -

Hai ngày qua, mạng xã hội chia sẻ thông tin, hình ảnh bé trai mới được gửi tại trường mầm non xã An Trường (Hải Phòng) có nhiều vết bầm tím trên cơ thể nghi do bị cô giáo đánh.

Trường mầm non An Trường (tên trước kia là Trường Thành) - nơi xảy ra vụ việc.

Theo báo cáo của UBND xã An Trường, khoảng 17h35 ngày 1/11, UBND xã An Trường (Hải Phòng) nhận được thông tin phản ánh trên mạng xã hội về việc giáo viên dạy lớp nhà trẻ tại trường mầm non An Trường đã tác động trẻ, bị phụ huynh đăng trên Facebook cá nhân.

Thường trực Đảng ủy, UBND xã An Trường chỉ đạo lãnh đạo UBND, các phòng chuyên môn, Công an xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã xuống gia đình cháu Tr. H. M. (sinh ngày 10/5/2025, thôn Hòa Giang, xã An Trường) thăm hỏi, động viên, nắm bắt vụ việc.

Đến 18h30 ngày 1/11, nhà trường triệu tập cuộc họp hội đồng sư phạm. Trong cuộc họp, cô Đào Thị Thu trình bày sự việc, thừa nhận hành vi của mình đối với học sinh là sai, việc tự ý làm việc với gia đình khi chưa báo cáo lãnh đạo nhà trường là không đúng quy trình.

Nhà trường tạm đình chỉ công tác đối với giáo viên Đào Thị Thu trong thời gian xem xét, xử lý. Đồng thời, phân công giáo viên khác đảm nhận nhiệm vụ thay.

Ngày 2/11, UBND xã An Trường làm việc với những người liên quan. Giáo viên Đào Thị Thu nhận hành vi tác động trẻ là sai. Hiệu trưởng nhà trường cũng nhận trách nhiệm trong công tác quản lý giáo viên.

Về phía gia đình em Tr.H. M. có yêu cầu xin trích xuất camera của phòng học tại thời điểm sáng 31/10 và được nhà trường cung cấp.

Phó Chủ tịch UBND xã An Trường yêu cầu Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên làm báo cáo, tường trình cụ thể vụ việc. Từ đó, Hiệu trưởng nhà trường xử lý theo thẩm quyền.

Đồng thời giao Phòng Văn hóa - Xã hội và các cơ quan chức năng liên quan tham mưu xử lý nghiêm theo quy định.